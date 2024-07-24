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  4. 'Andımız' paylaşımıyla gündem olmuş Sudan'a atanmıştı! Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Müdürü oldu

'Andımız' paylaşımıyla gündem olmuş Sudan'a atanmıştı! Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Müdürü oldu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
24.07.2024 15:13
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Trabzon İl Emniyet Müdürü iken 'Andımız' paylaşımıyla gündem olan ve ardından Sudan'a atanan emekli polis Metin Alper, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladı. Ekrem İmamoğlu'nun göreve verdiği Alper, İBB Zabıta Müdürlüğüne getirildi. Alper'in özel harekat polislerine yaptığı veda konuşmasında da 'Öğrenci Andı'na yer verdiği görüntüler çok konuşulmuştu.

'Andımız' paylaşımıyla gündem olmuş Sudan'a atanmıştı! Eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Müdürü oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü iken Sudan'a atanan ve oradaki görevi sonrası emekli olan Metin Alper'i İBB Zabıta Daire Başkanlığı görevine getirdi. Söz konusu atama kararı sosyal medyada bir anda gündem yarattı.

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METİN ALPER, 'ANDIMIZ' PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Metin Alper, 2021 yılında Trabzon Emniyet Müdürü iken yapılan bir operasyonda ele geçirilen malzemelerin sergilendiği standın üstüne mermiler ile yazılan "Andımız" yazısını Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yayınlaması ile gündeme gelmişti.

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ÖNCE SUDAN'A ATANDI, SONRASINDA EMEKLİ OLDU

Sonrasında Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Sudan Büyükelçiliği'ne İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak atanan Alper, özel harekat polislerine yaptığı veda konuşmasında Öğrenci Andı'nda yer alan "Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene" sözleriyle veda etmiş, o görüntüler de çok konuşulmuştu.

Alper'in o dönem gündem olan veda konuşması şöyleydi;

"Bize güvenen, bize inanan, bizim için vergilerinden vermek sureti ile bizim bu imkanlara sahip olmamızı sağlayan milletimizin en necip insanlarına borcumuzu inşallah ödeyeceğiz. Kahraman şehitlerimiz, bizlere hakkını helal etsin. Onların yolunda gidiyoruz. Belki layık değiliz ama onların yolunda, onlar gibi can vermek için hepimiz hazırız. O zaman ne diyoruz? Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah’a ısmarladık"

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KARAMAN İLE YAKINLIĞI BİLİNİYOR

Metin Alper, İyi Parti Konya Milletvekili olan eski Trabzonspor oyuncusu ve teknik direktörü Ünal Karaman'ın da yakın dostu olarak biliniyor.

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METİN ALPER KİMDİR?

Metin Alper, 1992 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 20. Dönem İç Güvenlik ve Özel Harekat Kursunu tamamlayarak Ardahan'da Özel Harekat Şube Müdür Vekili olarak göreve başladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Osmaniye'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

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1999 yılında Misyon Koruma Sınavını kazanarak T.C. Bişkek Büyükelçiliği'nde 2002 yılına kadar ataşe olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren Osmaniye ve Sivas'ta çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Doğu-Timor misyonuna katılarak Türk Polis Kontenjanı'nda 1.5 yıl süreyle görev yaptı.

2013 yılının Mayıs ayında Afganistan-Kabil’de bulunan NATO-ISAF misyonunda 8 ay süreyle NATO Komutanı Orgeneral Joseph Dunford’un Polis Danışmanlığı görevini üstlendi.

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Ardından İstanbul'da ve yurtdışında, özellikle Afganistan Mezar-ı Şerif’te bulunan NATO Kararlı Destek Misyonu'nda Kıdemli Polis Danışmanı olarak görev yaptı.

2016 yılında Adıyaman İl Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından, 2019 yılında Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi.

Alper, daha sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde Sudan’a atanmıştı.

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Zabıta öğrenci andı ibb
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