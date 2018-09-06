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Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 08:16 | Son Güncelleme

2013 yılında kaldırılan 'Andımız' için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulunulu.

Andımız yeniden mi geliyor? Milli Eğitim Bakanı'na çağrı

Sözcü gazetesi, beş sene önce kaldırılan Andımız'ın tekrar okunması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a çağrıda bulundu. Gazete, "Açılım yüzünden kaldırılan Andımız yeniden okunsun" manşetiyle (6 Eylül 2018) çıktı.

"Çocuklarımız vatan, millet, Atatürk ve insan sevgisini haykırsın. Atatürk'ün mirası yaşasın" denilen söz knousu haberde öte yandan şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta yönetmelik yayınladı. Ulusal bayramalrın okullarda kutlanmasının ve Atatürkçülük'ün derslere girmesinin önünü yeniden açtı. Olumlu karşılanan bu adımların ardından sırada Andımız var.

"ÇAĞRIYA KULAK VERİN"

Şimdi Bakan Ziya Selçuk'a Andımız için çağrı yapılıyor. Vatandaş, 'Atatürk'ün 80 yıllık mirası olan ve 2013'te açılım uğruna kaldırılan Andımız okullarda yeniden okutulsun. Madem açılım bitti, andımız geri dönsün' diyor."

2013 YILINDA KALDIRILMIŞTI

2013 yılında Başbakanlık görevindeyken Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Demokratikleşme Paketi’nde Andımız'a yönelikte bir madde çıkmış, Andımız uygulaması önce ortaokullarda ardından ilkokullarda tamamen kaldırılmıştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her sabah Türküm demekle Türk olunmaz. Geç de olsa andımız uygulamasını kaldırdık, geri kalmış ülke görüntüsünün önüne geçtik. Biz kader ortaklığı yapmış bir kadroyuz" açıklamasında bulundu.


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andımız Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk Sözcü Gazetesi

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