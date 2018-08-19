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Andırın ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:47 | Son Güncelleme

Andırın ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Andırın ilçesinde saat 18.22'de 4,8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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