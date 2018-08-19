Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Andırın ilçesinde saat 18.22'de 4,8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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