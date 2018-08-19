Andırın ilçesindeki 4,8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş Andırın Kaymakamı Haluk Koç, ilçedeki 4,8 büyüklüğünde depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan sarsıntının ardından ilçedeki ilgililerden bilgiler aldığını söyledi.

Her ihtimale karşı ekiplerin araştırmaları sürdürdüğünü anlatan Koç, "Elimize ulaşan ilk bilgilere göre, ilçemizde herhangi bir can veya mal kaybı bulunmamaktadır." dedi.

Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan da ekiplerinin depremin ardından hemen çalışmalara başladığını aktararak "Bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Her türlü ihtimale karşı araştırmamız devam ediyor." ifadesini kullandı.

