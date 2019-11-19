Andorra düşük vergilerden ve kayak turizminden kazanıyor

ŞENHAN BOLELLİ - Avrupa'nın yüz ölçümü bakımından en küçük ülkelerinden biri olan Andorra, gelirinin önemli bir kısmını düşük vergiler ve kayak turizminden elde ediyor.

Avrupa'nın altıncı en küçük yüz ölçümüne sahip ülkesi Andorra, vergisiz alışveriş cenneti olarak öne çıksa da artık kayak merkezleriyle de adını duyurmak istiyor.

Avrupa ülkeleri arasında en düşük vergi oranına sahip ülke olarak bilinen Andorra, özellikle sınır komşuları Fransa ve İspanya'ya nazaran sunduğu cazip vergi avantajlarıyla tanınıyor.

Fransa'da yüzde 20, İspanya'da yüzde 21 oranında olan kurumlar vergisi Andorra'da yasa gereği en fazla yüzde 10 olurken, şirketlere göre bu oran yüzde 2'ye kadar inebiliyor.

Düşük vergi sistemi Andorra ekonomisinin temelini oluştururken, 77 bin nüfuslu ülkenin yılda 9 milyona yakın turist çekmesinde en etkili faktörün de bu olduğu biliniyor.

Ancak Andorra hükümeti, vergi avantajının yanına kayak turizmini de ekleyerek, bu sektöre yönelik son dönemlerde yaptığı yatırımlarla turist sayısını daha da artırmanın yollarını arıyor.