HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Andre Rieu orkestrasını yaşatmak için gerekirse 400 yıllık Stradivarius kemanını satacak

Andre Rieu orkestrasını yaşatmak için gerekirse 400 yıllık Stradivarius kemanını satacak

11.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Andre Rieu orkestrasını yaşatmak için gerekirse 400 yıllık Stradivarius kemanını satacak

Hollandalı ünlü kemancı Andre Rieu, koronavirüs salgını nedeniyle müzik piyasasında yaşanan krizin devam etmesi durumunda orkestrasını korumak ve çalışanlarını işten atmamak için, 400 yıllık Stradivarius marka kemanını satacağını söyledi. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollandalı ünlü kemancı Andre Rieu, koronavirüs salgını nedeniyle müzik piyasasında yaşanan krizin devam etmesi durumunda orkestrasını korumak ve çalışanlarını işten atmamak için, 400 yıllık Stradivarius marka kemanını satacağını söyledi.

Her yıl Hollanda'nın Maastricht kentindeki açık hava konserlerinin yanısıra, orkestrasıyla birlikte dünyanın birçok köşesinde kitlesel etkinlikler düzenleyen Rieu, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1 yıldır evinde.

Covid-19 önlemlerinin, müzik piyasası için bir kabusa dönüştüğünü söyleyen Hollandalı sanatçı, "hayatımın işi" dediği müziği sürdürememekten korkuyor.

Yaşadığı Maastricht'te bölgesel yayın yapan L1 radyosuna konuk olan 71 yaşındaki orkestra şefi, "Evde oturmak korkunç. Bazen gerçekten gözlerim doluyor" dedi.

Müzik yapmayı, sahnede olmayı, dünya çapındaki hayranlarını özlediğini anlatan Andre Rieu'nun en büyük endişesi, kurucusu olduğu Johann Strauss Orkestrası'nı ayakta tutamamak.

Orkestra üyelerini işten çıkarmamak elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen sanatçı, "Salgın hala devam eder ve devlet desteği de kesilirse, bununla başa çıkamam. O zaman Stradivarius'umu satacağım" diye konuştu.

Piyasa değeri birkaç milyon eurodan fazla

Rieu'nun, "hayatımın bir parçası" dediği Stradivarius yapımı keman 400 yıllık. Piyasa değeri şu anda birkaç milyon eurodan fazla olan müzik aletini satma konusunda ciddi olduğunu ve kendini sorumlu hissettiğini belirten Rieu, orkestrasıyla birlikte kurduğu müzik yaşamının yok olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

Salgın nedeniyle Rieu'nun Noel konserleri ile Maastricht'teki açık hava yaz konserlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlik ertelenmek zorunda kalmıştı.

Ancak 2021'e ertelenen konserlerin, Covid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle yapılıp yapılmayacağı belirsiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Büyük güne çok az kaldı! Gergin bekleyiş başladı!Büyük güne çok az kaldı! Gergin bekleyiş başladı!
Taha suresinin meali ve faziletiTaha suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Altın sert düştü!

Altın sert düştü!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp açıklaması

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Almanya'da aşılama merkezleri boş kaldı

Almanya'da aşılama merkezleri boş kaldı

Bahreyn 3,5 yıl sonra hava sahasını Katar'a açtı

Bahreyn 3,5 yıl sonra hava sahasını Katar'a açtı

Kuzey Kore lideri Kim unvanlarına bir yenisini daha ekledi

Kuzey Kore lideri Kim unvanlarına bir yenisini daha ekledi

Endonezya'dan Çin aşısına onay

Endonezya'dan Çin aşısına onay

Biden'ın yemin töreni için güvenlik artırılacak!

Büyük güne çok az kaldı! Gergin bekleyiş başladı!

Kamala Harris Vogue kapağında yer aldı!

Kamala Harris Vogue kapağında yer aldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.