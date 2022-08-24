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Andrew Garfield bir rahibi canlandırmak için 6 ay oruç tuttuğunu söyledi

24.08.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spiderman rolüyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Andrew Garfield, bir rahibi canlandırdığı Silence filmi için 6 ay boyunca oruç tuttuğunu paylaştı.

Andrew Garfield bir rahibi canlandırmak için 6 ay oruç tuttuğunu söyledi

İnanılmaz Örümcek Adam, Sosyal Ağ ve Tick Tick... Boom! gibi yapımlarla tanınan ünlü İngiliz oyuncu Andrew Garfield, 2016 yapımı Silence filminde yaşadığı zorlukları paylaştı.

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RAHİBİ CANLANDIRDI

Martin Scorsese’nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Japonya’ya Hristiyanlığı tanıtmak için giden Katolik bir rahibi canlandıran oyuncu, o süreçte çok kilo kaybetmek zorunda olduğunu paylaştı.

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"6 AY BOYUNCA ORUÇ TUTTUM"

“Ruhsal açıdan inanılmaz bir deneyim yaşadım. Kendime her gün yeni ritüeller yarattım. 6 ay boyunca oruç tuttum çünkü Adam (Driver) ve benim çok kilo kaybetmemiz gerekiyordu” diyen oyuncu bu filmin kendisi için inanılmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

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39 yaşındaki oyuncu, “O süreç boyunca kendimi açlıktan öldürdüm diyebilirim” dedi. Sırf role girmek için set çalışanlarına kaba olmak zorunda olmadığını belirten oyuncu, kendini hayali şartlar altında rolüne olabildiğince adadığını söyledi.

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Oruç
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