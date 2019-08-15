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Andrew Gregory’nin Evreka adlı kitabı raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:26 | Son Güncelleme

Bilim tarihi uzmanı Andrew Gregory’nin kaleme aldığı Evreka!

Andrew Gregory’nin Evreka adlı kitabı raflarda

Bilim tarihi uzmanı Andrew Gregory’nin kaleme aldığı Evreka! Bilimin Doğuşu raflardaki yerini aldı.
Bilim tarihi uzmanı Andrew Gregory’nin kaleme aldığı Evreka! Bilimin Doğuşu Alfa Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu. Bilimin kökleri nereye dayanır? Bilimin ortaya çıkışından önce ne olmuştur? Bilim ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? sorularının cevaplarını Evreka! Bilimin Doğuşu kitabında bulabilirsiniz.
Bilimin kökenleri nereye dayanır? Bilimin ortaya çıkışından önce ne olmuştur; bu, nasıl ve hangi nedenle yeni, çığır açıcı bir dünya tasarısına dönüşmüştür? Bu dönüşümü gerçekleştirenler kimlerdir? Bilim ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır? Evreka! bilimin Yunanlarla başladığının bir göstergesidir. Tıp, biyoloji, mühendislik, matematik ve kozmoloji gibi çeşitli disiplinlerin kökeni Antik Yunan’a dayanır.
Platon, Aristoteles, Pisagor, Arşimet ve Hippokrates antik dünyanın yıldızları arasındadır. Peki, bu devasa bilimsel patlamanın ardında yatan nedir? Düşünsel ve dinsel kısıtlamalardan bağımsız olan Yunanlar, mitler ve tanrılara dayanan açıklamaları reddedip doğa ile doğaüstü ayrımına giderek, doğayı ilk keşfedenler olurken, Babilliler ve Mısırlılar ileri düzeyde birtakım aletler geliştirdikleri halde, neden mitolojik açıklamalardan öteye gidememişlerdir? Bu kitap, bugün de süregelen ve öncülerine hâlâ çok şey borçlu olan bir arayışın, yaşadığımız dünyayı anlama arayışının, öyküsüdür.

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