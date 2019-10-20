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Andrey Karlov, Demre'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da 3 yıl önce suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Antalya'nın Demre ilçesindeki anıtı başında anıldı.

Andrey Karlov, Demre'de anıldı

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANKARA'da 3 yıl önce suikasta kurban giden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Antalya'nın Demre ilçesindeki anıtı başında anıldı. Karlov'un eşi Marina Karlov, "Demre'deki bu anıta her gelişimde çok hüzünleniyorum. Çünkü eşimi çok özlüyorum. Ama onunla gurur duyuyorum. Çünkü Türk- Rus dostluğuna önemli katkılar sağladı ve sağlamaya devam ediyor" dedi.
Ankara'da 19 Aralık 2016 tarihinde uğradığı suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov için Demre'de anma töreni düzenlendi. Andrey Karlov'un adını taşıyan caddedeki anıtı önünde düzenlenen törene, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Rusya'nın Antalya Konsolosu Ivan Stephanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve İnsan Bilimi Başdanışmanı Irek Zinnurov, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, Demre Belediyesi eski başkanı Süleyman Topcu, Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov, belediye meclis üyeleri, Türkiye- Rusya Festivali için Demre'ye gelen Rus sanatçılar ve Demreliler katıldı.
Andrey Karlov'un eşi Marina Karlov, "Demre'deki bu anıta her gelişimde çok hüzünleniyorum. Çünkü eşimi çok özlüyorum. Ama onunla gurur duyuyorum. Çünkü Türk- Rus dostluğuna önemli katkılar sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Onun burada yaşatılmasını sağlayan, bu anıtın yapılmasına izin veren ve bu caddeye onun adını veren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye- Rusya dostluğunu yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları ve İnsan Bilimi Başdanışmanı Irek Zinnurov, "Burada kendimi çok kötü ve çok iyi hissediyorum. Kötüyüm, çünkü çok iyi bir insan, başarılı bir diplomat, barış insanı, Türk dostu Karlov'u elim bir olayda kaybettik. Çok iyiyim. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, Türkiye- Rusya dostluğu ilerleyerek devam ediyor. Andrey Karlov da buna katkı sağlamaya devam ediyor. Bu anıt ve cadde de Türkiye- Rusya dostluğuna çok önemli katkı sağlıyor. Bu anıt çok önemli. Geçmişini hatırlamayan, geleceği kuramaz" diye konuştu. Rusya'nın Antalya Konsolosu Ivan Stephanov, "Andrey Karlov adının Demre'de yaşatılmasından çok mutluyuz. Hiçbir saldırı ve güç Türkiye- Rusya dostluğunu bozamayacaktır" dedi.
Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Türkiye- Rusya dostluğunun derin bir tarihi geçmişi var. Dünya var oldukça bu dostluk devam edecektir. Andrey Karlov'u Demre'de yaşatmaktan son derece mutluyuz. Demreliler olarak onu burada yaşatmaya, Türkiye- Rusya dostluğunu yaşatmak için elimizden gelen katkıyı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu da "2016 yılında hain bir suikasta kurban giden Andrey Karlov'u saygıyla anıyorum. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle bir kez daha acınızı paylaşıyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından anma törenine katılanlar, Andrey Karlov Anıtı'na kırmızı karanfil bıraktı.

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