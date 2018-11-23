Andrey Karlov suikastı soruşturması tamamlandı (1)

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Ankara'da katıldığı sergide, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin yaklaşık 2 yıl süren soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu savcılık makamlarınca ortaklaşa yürütülen soruşturma sonunda 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, saldırının FETÖ/PDY tarafından önceden planlanarak, uçak düşürme krizinin ardından yeniden düzelme aşamasına giren Türk-Rus ilişkilerini bozmak ve Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğu algısını oluşturmak için yapıldığı anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Önceden planlanan saldırının FETÖ/PDY üyesi Ankara Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Altıntaş tarafından yapıldığı, bunun için 6 ay öncesinden hazırlıklar yapıldığı, Altıntaş'ın bilinçli olarak başka örgütlerle ilişki kurarak hedef şaşırtıldığı ve nihayetinde saldırının Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri bozmak, Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını, terör örgütlerinin Türkiye'nin en güvenlikli yeri olan Çankaya ilçesinde, canlı yayında bir büyükelçiyi öldürebildiği algısını yaratarak kaosun hedeflendiği anlatıldı.

BİR NUMARALI SÜPHELİ FETULLAH GÜLEN

600 sayfalık iddianamede, saldırı talimatının örgütün tepesinden geldiği belirtilerek bir numaralı şüphelinin örgüt lideri Fethullah Gülen olduğu belirtildi. İddianamede yer alan şüpheliler ve suçlamalar şöyle:

Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Temel Alsancak, Murat Tokay, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel, Cengiz Özkan, Cemal Karaata, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşad Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'Terör amaçlı tasarlayarak kasten öldürme' ve saldırıda yaralanan 3 kişiyi 'terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs etme".

Sercan Başar, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Sefa Kurnaz, Hasan Tunç, Ufuk Gül, Doğukan Söylemez, Bilal Dereli, Kaan Bülbül, Abdulsamet Kekeç, Burak Yusmak ve Ayşe Söğüti 'silahlı terör örgütüne üye olma'.

İddianamede Karlov'un eşi Marina Mihaylovna Karlov ile saldırıda yaralanan Anıl Değer, Anastas Zimbirikaki ve Leyla Gündoğan şikayetçi sıfatıyla yer aldı.

ÖRGÜT BAĞLANTISINI GÖSTEREN ŞEMA DA İDDİANAMEDE

İddianamede ayrıca, saldırgan Altıntaş'ın keşif yaparken, otele girerken, suikast anında güvenlik kameralarından alınmış fotoğrafları ile suikastın hazırlık ve gerçekleşme aşamasındaki ilişkilerini gösteren fotoğraflı şemada yer aldı.