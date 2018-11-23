Andrey Karlov suikastı soruşturması tamamlandı (1) Arşiv

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Ankara'da katıldığı sergide, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin yaklaşık 2 yıl süren soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu savcılık makamlarınca ortaklaşa yürütülen soruşturma sonunda 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, saldırının FETÖ/PDY tarafından önceden planlanarak, uçak düşürme krizinin ardından yeniden düzelme aşamasına giren Türk-Rus ilişkilerini bozmak ve Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğu algısını oluşturmak için yapıldığı anlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da 19 Aralık 2016'da katıldığı bir sergide uğradığı suikast sonucu öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Önceden planlanan saldırının FETÖ/PDY üyesi Ankara Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Altıntaş tarafından yapıldığı, bunun için 6 ay öncesinden hazırlıklar yapıldığı, Altıntaş'ın bilinçli olarak başka örgütlerle ilişki kurarak hedef şaşırtıldığı ve nihayetinde saldırının Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri bozmak, Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını, terör örgütlerinin Türkiye'nin en güvenlikli yeri olan Çankaya ilçesinde, canlı yayında bir büyükelçiyi öldürebildiği algısını yaratarak kaosun hedeflendiği anlatıldı.