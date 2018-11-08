Andrey Stenin Fotoğraf Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Şebnem Coşkun’un "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldüğü Uluslararası Andrey Stenin Basın Fotoğrafçılığı Yarışması'nın ödül töreni düzenlendi.
Rusya Devlet Tarih Müzesi Sergi Kompleksi’nde, yarışmayı organize eden Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı tarafından düzenlenen programa Rusya Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya Segodnya Haber Ajansı Genel Müdürü Dmitriy Kiselyov, kültür, sanat ve medya camiasından tanınmış isimler katıldı.
Törende yarışmaya katılan fotoğrafçılara ödülleri verildi.
Yarışmada derece alan Rusya, Türkiye, Almanya, İran, İspanya, İtalya ve Güney Afrika başta olmak üzere 14 ülkeden farklı fotoğrafçının 200 çalışması, tören sonrasında Moskovalı sanatseverlerin ilgisine sunulmak üzere sergilenmeye başladı.
Anadolu Ajansı foto muhabiri Şebnem Coşkun’un, “Benim Gezegenim” adlı kategoride "Jüri Özel Ödülü"ne layık görüldüğü, Eminönü’nde bir sanat merkezinin çatısında martılar eşliğinde kahvaltı yapan iki kişinin görüldüğü "Tarihin seyrinde kahvaltı" isimli fotoğrafı da sergide büyük ilgi gördü.
Sergi, 30 Kasım’a kadar ziyarete açık kalacak.
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