Android 10 alacak Meizu modelleri

Aralarında Türkiye’de satılan modellerde yer alan bu listede son 1-2 yıl içerisinde üretilen tüm modeller neredeyse yer alıyor diyebiliriz.

Sunduğu özellikler ile amiral gemisi modellerine kafa tutan Meizu 17 ailesi Android 10 işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. Bu yıl Meizu’nun telefon sektörüne daha fazla ağırlık vereceğinin de sinyallerini veriyor.

Şimdilik firma güncellemeyi vereceği modelleri açıklamasına rağmen kesin bir tarih vermiyor. Muhtemelen 2020 yılı bitmeden aşağıda yer alan tüm modeller Android 10 güncellemesi ile tanışacak.

Güncelleme alacak olan modeller

• Meizu 16T

• Meizu 16s Pro

• Meizu 16s

• Meizu 16th

• Meizu 16th Plus

• Meizu 16Xs

• Meizu Note 9

• Meizu X8

• Meizu Note 8

• Meizu 16X

Windows 10 oyun modu bilgisayarınızı nasıl etkiliyor? Sonuç berbat



