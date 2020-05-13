Android 10 güncellemesi almayı başardı

Özellikle de telefonun hızı bakımından büyük katkı sunan Android 10, bu cihaza çok büyük destek verecek. Elbette burada bahsettiğimiz akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A20s. Piyasaya sunulduğu günden bu yana ilgi görmeyi başaran modelin, yeni güncelleme ile birlikte tercih edilme oranı artabilir.

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olan Samsung, en sık güncelleme yayınlayanlar içerisinde yer alıyor. Kullanıcıların kendisine olan güvenini artırmak isteyen firma, bu güncellemeler sayesinde önemli bir başarı elde etti. Özellikle de amiral gemisi olarak tabir edilen akıllı telefonların satışında bu tür güncellemeler büyük önem taşıyor. Ancak şirketin beğenilmeyen bir noktası da bulunuyor. Her ne kadar kullanıcılara hak verilse bile, yine de Samsung şirket politikası olarak güncellemeyi geç dağıtmaya devam ediyor.

SAMSUNG GALAXY A20S İÇİN ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

Büyük akıllı telefon şirketleri ağırlıklı olarak güncellemelerini belirli ülkelerde deniyor. Hemen sonrasında başarılı olması halinde bütün dünyaya yayıyor. Böylece yaşanabilecek sorunların çerçevesi daha da daraltılmış oluyor. Samsung sırf bu nedenden dolayı Rusya, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde güncellemeyi yayınladı. Başarılı olması halinde diğer ülkelere de yayılacak.