HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Android 11 beta çıktı! İşte Android 11 beta ile Android telefonlara gelen yenilikler

Android 11 beta çıktı! İşte Android 11 beta ile Android telefonlara gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

Android 11 Beta geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla yayınlanmıştı. Android 11 Beta tanıtım etkinliğini ABD'deki protestolar nedeniyle erteleyen Google bu hatasını bugün telafi etti. Android 11 Beta artık resmi olarak yayınlandı. Peki Android 11 Beta özellikleri neler?

Android 11 beta çıktı! İşte Android 11 beta ile Android telefonlara gelen yenilikler

Android 11 Android kullanıcılarının merakla beklediği bir güncellemeydi. Google da bu merakın farkındaydı ve Android 11 beta'nın tanıtımı için bir etkinlik düzenleme konusunda ısrarcıydı. Hatta bu etkinlik için Google hazırlık bile yapmıştı. Fakat ABD'de yaşanan George Floyd protestoları Google'a yeni bir karar aldırdı. Google, 'şimdi eğlenmenin sırası değil' diyerek Android 11 beta etkinliğini erteledi. Bu aşamadan sonra herkes Android 11 beta'nın bir gece ansızın Google tarafından indirilmeye sunulacağını düşünüyordu. Fakat kullanıcılar ikinci bir şok yaşadı.

ANDROİD 11 BETA BU KEZ YANLIŞLIĞA KURBAN GİTMEDİ

Google Android 11 beta güncellemesini yanlışlıkla bazı telefon kullanıcılarına gönderdi. Bu hatanın ardından eleştiri alan Google, bugün ise emin bir şekilde duyurusunu gerçekleştirdi. Android 11 beta kullanıma sunuldu. Google, Google Blog'da yaptığı bir duyuru ile Android 11 Beta sürümünü resmi olarak yayınladığını açıkladı.

Android 11 özellikleri

ANDROİD 11 BETA ÖZELLİKLERİ NELER?

Android 11 Beta özellikleri arasında yenilenmiş bir bildirim sistemi bulunuyor. Aynı zamanda güç menüsü de değişimden nasip alanlardan. Google Meeet ve Google Duo'da çeşitli yeniliklerle bu sürümde geliştirildi. Birçok ayar da Google tarafından sisteme eklendi. Başka bir uygulamadayken mesajlaşmayı sağlayan Bubbles özelliği de Android 11'de yerini alıyor. Bunun yanında telefonun güç düğmesi menüsüne IoT destekli akıllı cihazlar için bir kontrol merkezi de Android 11'de bulunacak. Bunlar Android 11'in kontrol kısmında yaptığı geliştirmelerden sadece birkaçı. Bir de işin gizlilik odaklı olan kısımları var.

Android 11 beta izin

Android'in 11. sürümü izinler konusunda bazı geliştirmeler ve kolaylıklar sunacak. Örneğin; bir uygulamanın telefonun mikrofon, kamera ve konum gibi bileşenlerini kullanması için bir kez izin vermeniz yeterli olmayacak, tekrar izinler vermek gerekecek. Uzun süre kullanılmayan uygulamaların izinleri arka planda boşu boşuna bu bileşenlere ulaşmaması için belirli bir süre sonra sıfırlanacak.

Android 11 beta izin

ANDROİD 11 BETA NASIL İNDİRİLİR?

Android 11 Beta'yı şu an her Android akıllı telefonun kullanması mümkün değil. Şimdilik sadece Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3A, Pixel 4, Pixel 4 XL gibi Google yapımı akıllı telefonlar Android 11 Beta güncellemesini deneyimleyebiliyor. Samsung, Xiaomi ve Huawei gibi akıllı telefonların Android 11 güncellemeleri ise üretici firmaların durumuna bağlı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHarvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
Instagram'da açık buldular, verilen ödül ile şok yaşadılar!Instagram'da açık buldular, verilen ödül ile şok yaşadılar!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 40 indirim geliyor

Yüzde 40 indirim geliyor

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Güzel oyuncu mayosuyla yakalandı! Aşk tazelediler

Güzel oyuncu mayosuyla yakalandı! Aşk tazelediler

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mi Band 5'i solladı: Xiaomi Mi Notebook 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi bu kez uygun fiyatlı bilgisayar üretti! İşte özellikleri

Instagram'ın açığını bularak ünlülerin bilgilerine erişen gençler, verilen ödülle şok oldu

Instagram'da açık buldular, verilen ödül ile şok yaşadılar!

Yeni God of War mu geliyor?

Yeni God of War mu geliyor?

Bu güncellemeyi mutlaka yüklemelisiniz

Windows kullanıcıları dikkat! Yeni güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro MIUI 12 güncellemesini almaya başladı

Xiaomi'den Redmi Note 8 Pro kullanıcılarına güncelleme müjdesi

Facebook Messenger yeni özellik işletmelere hız katacak

Facebook'tan ilişkileri kolaylaştıran yeni özellik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.