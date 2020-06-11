Android 11 beta çıktı! İşte Android 11 beta ile Android telefonlara gelen yenilikler

Android 11 Android kullanıcılarının merakla beklediği bir güncellemeydi. Google da bu merakın farkındaydı ve Android 11 beta'nın tanıtımı için bir etkinlik düzenleme konusunda ısrarcıydı. Hatta bu etkinlik için Google hazırlık bile yapmıştı. Fakat ABD'de yaşanan George Floyd protestoları Google'a yeni bir karar aldırdı. Google, 'şimdi eğlenmenin sırası değil' diyerek Android 11 beta etkinliğini erteledi. Bu aşamadan sonra herkes Android 11 beta'nın bir gece ansızın Google tarafından indirilmeye sunulacağını düşünüyordu. Fakat kullanıcılar ikinci bir şok yaşadı.

ANDROİD 11 BETA BU KEZ YANLIŞLIĞA KURBAN GİTMEDİ

Google Android 11 beta güncellemesini yanlışlıkla bazı telefon kullanıcılarına gönderdi. Bu hatanın ardından eleştiri alan Google, bugün ise emin bir şekilde duyurusunu gerçekleştirdi. Android 11 beta kullanıma sunuldu. Google, Google Blog'da yaptığı bir duyuru ile Android 11 Beta sürümünü resmi olarak yayınladığını açıkladı.

ANDROİD 11 BETA ÖZELLİKLERİ NELER?

Android 11 Beta özellikleri arasında yenilenmiş bir bildirim sistemi bulunuyor. Aynı zamanda güç menüsü de değişimden nasip alanlardan. Google Meeet ve Google Duo'da çeşitli yeniliklerle bu sürümde geliştirildi. Birçok ayar da Google tarafından sisteme eklendi. Başka bir uygulamadayken mesajlaşmayı sağlayan Bubbles özelliği de Android 11'de yerini alıyor. Bunun yanında telefonun güç düğmesi menüsüne IoT destekli akıllı cihazlar için bir kontrol merkezi de Android 11'de bulunacak. Bunlar Android 11'in kontrol kısmında yaptığı geliştirmelerden sadece birkaçı. Bir de işin gizlilik odaklı olan kısımları var.