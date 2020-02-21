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Android 11 bizlere neler sunacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 10:09 | Son Güncelleme

Google I/O 2020 etkinliğini beklemeyerek geliştiricileri için Android 11 Geliştirici Önizlemesi’ni yayınladı. Google, iOS ayarında bir güvenlik deneyimi sunmak için bu yıl elinden geleni yapacak gibi görünüyor.

Android 11 bizlere neler sunacak

Android 11 ile birlikte konum, mikrofon ve kameraya erişmek isteyen uygulamalar için yeni izinler geliyor. iOS 13 ile hayatımıza giren “bu seferlik izin ver” seçeneği Android’e de geliyor. Uygulamaları kullanırken izinleri tek sefere mahsus olarak verebileceksiniz.
Bildirim merkezine ise sıkça kullandığınızda mesajlaşma uygulamalarına hızlı bir şekilde ulaşma özelliği ekleniyor. Gelelim bir diğer yenilik olan Bubbles yani baloncuk özelliğine. Aslında bu özellik 3. parti Android telefon üreticileri tarafından kullanılıyordu.
Bubbles’ın API olarak sisteme eklenmesi sayesinde ana ekranda özellikle mesajlaşma uygulamalarını baloncuk şeklinde kullanabileceksiniz. Ana ekrandan çıkmadan mesajlaşmak artık Pixel modellerinde de mümkün olacak.
Android 11’in en çok sevdiğim Scoped Storage özelliği sayesinde uygulamaların kendilerine ayrılan alanın dışını görmesi engellenecek. Bu sayede uygulamaların güvenliği de arttırılmış olacak.
Bildiğiniz gibi Google, Project Mainline üzerinde çalışıyordu. Android 11 ile sisteme eklenen Project Mainline sayesinde sistem güncellemeleri Play Store üzerinden yüklenebilecek. Bu sayede telefonlar daha hızlı ve güvenli bir şekilde güncelleme alabilecek. Ayrıca güvenlik güncellemeleri de artık Play Store‘dan denetlenip yüklenecek.
Android 11 ile gelen bir diğer güvenlik iyileştirmesi ise ISO 18013-5 oluyor. ISO 18013-5 uyumu sayesinde mobil ehliyet ve kimlik bilgileriniz güvenli bir şekilde saklanacak. Gelelim Android 11’i şahlandıracak olan yeniliğe.
Android 11’le birlikte uygulama uyumluluğu adı altında bir bölüm geliyor. Bu özellik sayesinde uygulama geliştiricileri SDK‘lar ile boğuşmak yerine uygulamalarını bu alandan kolayca test edip uyumluluk kontrolü yapabilecek. Bu sayede Android’e uygulama geliştirmek daha da kolaylaşacak.
BiometricPrompt API sayesinde ise biyometrik verilerinizi uygulamalar hem daha aktif hem de daha güvenli bir şekilde kullanabilecek.
Platform sertleştirme özelliği ile BoundSan, IntSan, CFI ve Shadow-Call Stack gibi güvenlik açısından kritik bileşenlerde derleyici tabanlı özelliklerin kullanım alanı da genişletiliyor.
Google’ın şimdilik büyük çaplı yenilik sunmadığını fark etmişsinizdir. Daha çok güvenliğe odaklanan Google, Mart ayındaki etkinliğinde Android 11’in diğer yeni özelliklerini tanıtacak.
Android 11’i şimdiden test etmek istiyorsanız, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 veya Pixel 4 XL modellerinden birine sahip olmanız gerektiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
android Android 11 Google

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