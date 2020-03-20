Android 11 geliştirici önizlemesi 2 güncellemesi bugün yayınlandı

Bu sürüm ile birlikte katlanabilir telefonlar için yeni API sisteme ekleniyor. Bu API sayesinde uygulamalar; katlanabilir ekranın menteşesinin hangi açıda açıldığını öğrenebiliyor. Yeni API sayesinde katlanabilir ekranlı telefonlarda uygulamalar yeni bir boyut kazanacak gibi görünüyor.

KATLANABİLİR TELEFONLARA YENİ ÖZELLİK

Microsoft’un yakında satışa sunacağı Surface Duo gibi menteşe ile katlanan telefonlar bu API sayesinde kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunacak. Tabii bu API’dan Galaxy Z Flip, Huawei Mate X ve Galaxy Fold gibi telefonlar da yararlanabilecek.

Arama uygulamaları için de sisteme güvenli bir API ekleniyor. Bu API sayesinde arama görüntüleme uygulamalarını oluşturmak hem daha kolay hem de daha güvenli olacak.

5G'YE ÜÇÜNCÜ PARTİ UYGULAMA DESTEĞİ

Bu sürüm ile birlikte uygulamaların 5G ağ durumunu kontrol etmeleri için de yeni API ekleniyor. 5G bağlantısında uygulamaların ne kadar veri harcadığını bu sayede 3. parti uygulamalar ile görebileceksiniz.

Android 11 ile birlikte değişken yenileme hızlarına da destek verilecek. Bu sayede 90 Hz veya 120 Hz tazeleme oranlı ekranlarda geliştiricilerin işi daha da kolaylaşacak ve kendi çözümleri üzerinde çalışmak zorunda kalmayacaklar.

Gizlilik ve güvenlik tarafında, Android 11’in kamera ve mikrofon üzerinde daha fazla kısıtlaması olacak. Şimdilik sadece Pixel 2 ve sonrası modellere yüklenebilen bu sürüm, yaz aylarının sonunda nihai sürümü ile karşımız çıkacak.

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