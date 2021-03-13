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Android 11 güncelleme planını yayınladı

13.03.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Android 11 güncelleme planını yayınladı

LG, akıllı telefonlarına büyük Android sürüm güncellemelerini yayınlayan en yavaş şirketlerden biri. Bu daha önceki güncellemelerde de böyleydi, şimdi de durum değişmedi. Şu ana kadar LG Android 11 güncellemesini Kore’deki Velvet 5G birimlerine ancak gönderdi. ABD’deki bazı V60 sürümlerine ise güncellemeyi daha geçen ay gönderdi.

Güncellemeyi ne zaman alacağınızı merak ediyorsanız LG’nin Alman kolu faydalı bir tablo yayınladı. Tablo fazlasıyla yararı ancak pek umut verici değil. Velvet 5G, Nisan ayında Avrupa’da güncellemesini alan ilk cihaz olacak. Haziran ayı sonundan önce, G8X’in Android 11 ailesine katılması gerekiyor. Ardından üçüncü çeyrekte (Temmuz-Eylül), Velvet 4G ve G8S Android 11 güncellemesi alacak. Wing, K52 ve K42, Android 11’e ulaşmak için dördüncü çeyreğe (Ekim-Aralık) kadar beklemek zorunda kalacak. O noktada cihaz zaten bir yıldan daha eski olacak. Yüksek ihtimalle üst modeli de gelmiş olacaktır.

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LG ailesinde güncellemelerin durumu ne yazık ki bu şekilde. Bu yüzden LG markasından yeni bir cihaz satın aldıysanız güncelleme için sabırlı davranmanız gerekecek. Güncelleme almadan önce cihazınızı yedeklemeniz ve indirip yüklemeniz iyi olacaktır. Android 11 güncellemesi için Genel> Sistem ve Güncelleme Merkezi> Yazılım Güncellemeleri’ni de kontrol edebilirsiniz. Cihazınızda yeni bir sürüm mevcutsa, otomatik olarak indirilecektir. Bu esnada telefonun bir güç kaynağına bağlı veya tamamen şarj edilmiş olduğundan emin olun.

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