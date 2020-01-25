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Android 11 için tarih verildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Telefonunuz hala Android 10 güncellemesini almadı mı? Bu Google’ın umrunda bile değil. Google yoluna emin adımlarla devam ediyor. Teknoloji devi şimdi de Android 11 sürümünü tanıtacağı Google I/O 2020 etkinliği için tarih verdi.

Android 11 için tarih verildi

12 – 14 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Google I/O 2020 etkinliğinde merakla beklenen yeni Android sürümü resmen tanıtılacak. Pixel 2 ve sonrası tüm Pixel modellerine anında gelecek olan Android 11’in, 3. parti telefonlarda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi beta testleri olacak.

Beta test programına muhtemelen, Xiaomi, Sony, Samsung ve LG dahil edilecek. Google’ın ambargo uyguladığı Huawei ise bu testlere doğal olarak katılamayacak. Google’ın Android 11’de hangi yenilikleri sunacağı henüz bilinmiyor. Tahminlere göre; Google bu yılda da güvenliğe ağırlık verecek. Yenilikler ile karşımıza çıkacak olan Google’ın uygulama mağazası için de köklü değişiklikler yapacağını düşünüyoruz.

Yeni Android sürümü hakkında konuşmak için henüz çok erken. Hatta etkinlik sonrası bile tam olarak hangi yeniliklerin geleceği söylemek zor. Çünkü Google, Eylül ayına kadar yayınladığı Beta sürümleri ile sürekli sisteme yeni özellikler ekleniyor. Bu yüzden tam net bilgiyi Eylül ayına doğru sizlere aktarabileceğiz.

Google’ın bu etkinlikte Google Stadia için yenilikler de duyurması bekleniyor. Yeni hizmet ve servislerinin yanında geliştiriciler için de bir takım yenilikleri tanıtacak olan Google, bakalım dolu dolu bir etkinlik sunabilecek mi? Son olarak bu etkinlikte donanım tanıtılmayacağını belirtelim.

Google Stadia Türkiye’de başarılı olabilir mi?

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Anahtar Kelimeler:
android Android 11

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