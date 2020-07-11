Android 11 ne zaman nihai sürüm ile karşımıza çıkacak?

Ancak Google Android 11’in kararlı sürümü için tarih açıklamamıştı. Bugün ortaya çıkan sızıntılar sayesinde Android 11’in final sürümünün ne zaman indirime sunulacağı ortaya çıktı.

Google tarafından yayınlanan “Hey Google Akıllı Ev Zirvesi – APAC” isimli, geliştirici odaklı etkinlik için yayınlanan dokümanlar, Android 11’in çıkış tarihini ele verdi. Sızdırılan dokümanlara göre 8 Eylül 2020 tarihinde Android 11 ilk olarak Pixel 2 ve sonrası modeller için resmi olarak indirime sunulacak.

Android 11’de birden fazla mesajlaşma uygulamasındaki tüm konuşmalar bildirim bölümünde özel bir alana taşınıyor. Ayrıca, gelen bildirimlere mesajlaşma uygulaması arasında geçiş yapmadan önemli görüşmelere yanıt vermenize ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olan yeni bir özellik olan Bubbles özelliği de Android 11’le geliyor.

Android 11’de Gboard’u kullanarak yazdığınızda, emoji ve metin için alakalı ve otomatik öneriler de alıyorsunuz. Artık güç düğmesine uzun süre basarak akıllı cihazlarınıza tek bir yerden hızlı bir şekilde erişebilir ve kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, ses veya video içeriğinizin oynatıldığı cihazı açmayı hızlı ve kolay hale getiren yeni medya kontrolleri de yer alıyor.