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Android 11 tabanlı yeni Wear OS için ilk bilgiler geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.08.2020 12:24 | Son Güncelleme

İnternet ve teknoloji devi Google, geçtiğimiz aylarda giyilebilir ürünleri için geliştirmiş olduğu Wear OS işletim sisteminin bir standart haline dönüşeceğini açıklamıştı. Şu sıralar Android 11 üzerine yoğunlaşan Google, yeni sürüm ile birlikte Wear OS’e gelecek olan bazı temel özellikleri açıkladı.

Android 11 tabanlı yeni Wear OS için ilk bilgiler geldi

Google, blog gönderisinde açıkça Android 11 tabanlı Wear OS’un detaylarını paylaşmıyor. Ancak Wear OS’a çeşitli Android 11 özelliklerinin geleceğini belirtiyor. Sonbaharda gelecek olan yeni Wear OS OTA güncellemesi, aşağıda özetlenen birkaç önemli değişikliği beraberinde getirecek.

İŞTE WEAR OS'TA GELECEK DEĞİŞİKLİKLER

  • Bilgiye daha hızlı erişim
  • Cihaz kurulumunu kolaylaştırmak için basitleştirilmiş eşleştirme süreci
  • Farklı saat modlarını ve antrenmanlarını yönetmek için daha sezgisel kontroller için SysUI iyileştirmeleri
  • Uygulamalar için başlatma sürelerinde yüzde 20’ye varan hız iyileştirmeleri vaat eden CPU iyileştirmeleri
  • LTE için geliştirilmiş destek
  • Qualcomm Snapdragon Wear 4100 ve 4100+ platformları için destek

    WEAR OS KORONAVİRÜSTEN DE KORUYACAK

    Bu değişikliklere ek olarak, geçmişte Apple Watch ve Galaxy Watch’ta gördüğümüz birkaç değişiklik daha geliyor. Örneğin; KOVID-19 salgınına yanıt olarak kullanıcıları iyi hijyen uygulamaları için teşvik eden bir el yıkama zamanlayıcısı de gelecek olan yenilikler arasında yer alıyor.

Google’ın şimdilik Wear OS için büyük çaplı yenilik sunmayacağı ancak Android 11’den sonra bu işletim sistemine odaklanması bekleniyor. Özellikle akıllı saatlere odaklanacak olan Google’ın bakalım yol haritası nasıl şekillenecek?

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