Android 11 tabanlı yeni Wear OS için ilk bilgiler geldi

WEAR OS KORONAVİRÜSTEN DE KORUYACAK

Bu değişikliklere ek olarak, geçmişte Apple Watch ve Galaxy Watch’ta gördüğümüz birkaç değişiklik daha geliyor. Örneğin; KOVID-19 salgınına yanıt olarak kullanıcıları iyi hijyen uygulamaları için teşvik eden bir el yıkama zamanlayıcısı de gelecek olan yenilikler arasında yer alıyor.