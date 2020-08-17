Android 11 tabanlı yeni Wear OS için ilk bilgiler geldi

Google, blog gönderisinde açıkça Android 11 tabanlı Wear OS’un detaylarını paylaşmıyor. Ancak Wear OS’a çeşitli Android 11 özelliklerinin geleceğini belirtiyor. Sonbaharda gelecek olan yeni Wear OS OTA güncellemesi, aşağıda özetlenen birkaç önemli değişikliği beraberinde getirecek.
Bu değişikliklere ek olarak, geçmişte Apple Watch ve Galaxy Watch’ta gördüğümüz birkaç değişiklik daha geliyor. Örneğin; KOVID-19 salgınına yanıt olarak kullanıcıları iyi hijyen uygulamaları için teşvik eden bir el yıkama zamanlayıcısı de gelecek olan yenilikler arasında yer alıyor.
Google’ın şimdilik Wear OS için büyük çaplı yenilik sunmayacağı ancak Android 11’den sonra bu işletim sistemine odaklanması bekleniyor. Özellikle akıllı saatlere odaklanacak olan Google’ın bakalım yol haritası nasıl şekillenecek?
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