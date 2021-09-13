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Android 12 beta sürümüne hangi cihazlar kavuştu

13.09.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden birisi olan Android 12, son beta sürümü ile konuşuluyor. Bu sürümün birçok yeni özellik getirmesi bekleniyor.

Android 12 beta sürümüne hangi cihazlar kavuştu

Bildiğiniz üzere Android yeni bir versiyon sunmadan önce uzun bir süre beta denemeler yapıyor. Böylece kullanıcıların geri dönüşleri ve tepkileri ölçülerek buna göre işletim sistemi oluşturuluyor.

Beta 5 olarak adlandırılan bu sürümde verimlilik ve optimizasyon ağırlıklı bir çalışma yapıldı diyebiliriz. Sistem stabilizasyonu Google için büyük bir öneme sahip. Ne kadar stabil bir araç oluşturulursa o kadar fazla yarar sağlayacaktır. Durumun farkında olan Google işte tam da bu nedenle düzenli olarak beta sürüm yayınlıyor.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yayınlanan beta sürüm için uygun cihazlar açıklandı. Listeye bakıldığında şirketin biraz haksız davrandığını söyleyebiliriz.

  • Pixel 4 XL
  • Pixel 4a (5G)
  • Pixel 4a
  • Pixel 4
  • Pixel 3a XL
  • Pixel 5a
  • Pixel 5

Bu listede yer alan modellere ek olarak Pixel 3 ve türevleri güncelleme alıyor. Beta sürümü deneyecek olan piksel cihazların Chrome ve çeviri uygulamalarının tasarımında bazı değişiklikler olacak.

Tasarım açısından yapılacak bu yenilikler henüz kararlı sürüme geçirilmedi. Bu beta sürüm ile birlikte artık yeni işletim sisteminin kısa süre içerisinde kararlı hale geleceğini söyleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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