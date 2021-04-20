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Android 12 ile gelecek faydalı özellik: Silinecekler!

20.04.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google Android 12'de 'kullanılmayan uygulamalara'' yönelik yeni bir adım atıyor gibi görünüyor. Buna göre Google, Android 12 ile birlikte kullanılmayan uygulamaların izinleri otomatik olarak iptal edecek, ayrıca kullanıcılara depolama alanı açmak için silme işlemi gerçekleştirecek. Peki Google bunu nasıl yapacak?

Android 12 ile gelecek faydalı özellik: Silinecekler!

Google Android 12'nin kararlı sürümünü henüz kullanıcılarla buluşturmadı. Ancak bazı gelecek özelliklere nadiren de olsa göz atabiliyoruz. Bu anlamda, Android 12 sürümünde yer almasını beklediğimiz özelliklerden biri, kullanılmayan uygulamalardan geçici dosyaları silerek depolama alanında yer açacak bir özellik olan uygulama hazırda bekletme modu.

ANDROID 12 İZİNLERİNİ İPTAL EDECEK

Android 12'de Google, yeni 'uygulama hazırda bekletme özelliği' ile "kullanılmayan uygulamalar" konseptini genişletiyor gibi görünüyor. Buna göre Android 12'de kullanılmaya uygulamalar için izinler otomatik olarak iptal edilecek. Ayrıca kullanıcıların depolama sorununa bir çözüm olması açısından, uygulamaların geçici dosyaları silinecek ve kullanıcıya yer sağlanacak.

Android

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TEMİZLİK YAPIP DEPOLAMA ALANI AÇACAK

Bu yılın başlarında tespit edilen kod değişikliklerine göre, uygulama hazırda bekletme özelliği, depolama alanını boşaltmak için önbelleği temizleyecek ve / veya derleme yapılarını silecek. Evet, bu GB'larca alan açmaya imkan tanımayacak. Fakat bu, tam olarak hangi uygulamanın hazırda bekletildiği ve ne kadar önbelleğe alınmış dosyanın depolandığı gibi uygulamanın niteliklerine bağlı olarak değişebilecek gibi görünüyor.

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