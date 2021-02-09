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Android 12'nin ilk görüntüleri ortaya çıkmış olabilir!

09.02.2021 17:02 | Son Güncelleme:
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Android 12'nin ilk görüntüleri ortaya çıkmış olabilir!

Android 12'nin ekran görüntüleri sızdırıldı. Sızıntı kaynakları tarafından Google'ın yeni Android işletim sistemi sürümüne ait olduğu söylenen ekran görüntüleri, Android 12'ye dair birçok ipucu barındırıyor.

Android 12 2021'de Google'ın duyurması beklenen en önemli ürünlerinden biri. Android 11 ile birçok konuda geliştirmeler yapan ve akıllı telefonlarına Android 11 güncellemesi adı altında bu yenilikleri sunan Google, çok yüksek ihtimalle kapalı kapılar ardında Android 12'yi geliştiriyor. Ancak kapalı kapılar, sızıntı kaynaklarını engelleyememiş olabilir. Zira Android 12'ye ait olduğu söylenen ekran görüntüleri internete düşmüş durumda.

ANDROİD 12 İÇİN YENİ BİLDİRİM PANELİ İDDİASI

XDA tarafından sızdırılan ekran görüntüleri, Android 12 işletim sisteminin bazı önemli detaylarını gün yüzüne çıkartıyor. Sızdırılan görüntülere göre Android 12 ile akıllı telefonlara yeni bir bildirim paneli geliyor. Ayrıca bildirim panelinin arka planının gri-bej karışımı bir arka plana dönüştüğü görülüyor. Ekranın üst kısmında bulunan hızlı ayar sayısının da 6’dan 4’e indirildiği gözümüzden kaçmıyor. Tabii ekran görüntüleri daha fazlasını da gösteriyor. Örneğin; gizlilik gibi.

Android 12

Ekran görüntülerine bakılırsa, iOS tarafındaki önemli bir özellik Android 12'ye geliyor. Buna göre, iOS 14 ile birlikte gelen ve herhangi bir uygulama mikrofona veya kamera eriştiğinde çıkan uyarı simgesi, Android 12'de de kullanılıyor. Bu simgeye tıklandığında hangi uygulamanın donanıma erişim sağladığı görülebiliyor. Buna ek olarak Android 12 işletim sistemine yeni widget tasarımları eklenecek gibi gözüküyor. Burada görülen bir widget ise ''Görüşmeler'' adını taşıyor.

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ANDROİD 12 GELİŞTİRİCİ ÖNİZLEME SÜRÜMÜ BEKLENİYOR

Android 12'ye ait olduğu söylenen ekran görüntüleri, oldukça gerçekçi dursa da görüntülerin Android 12'den alındığına dair kesin bir kanıt yok. Bu yüzden yine de ekran görüntülerine temkinli yaklaşmakta fayda var. Google'ın ise bu ay içerisinde Android 12 Geliştirici Önizleme Sürümü'nü yayınlaması bekleniyor. Bu sürüm ile birlikte ekran görüntülerinin doğru olup olmadığı ortaya çıkacaktır.

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