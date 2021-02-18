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Android 12'nin kararlı sürümü yayınlanmadan özellikleri göründü

18.02.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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Android 12'nin kararlı sürümü yayınlanmadan özellikleri göründü

Google’ın Android 12′deki değişikliklerini özetleyen bir belgenin erken taslağı çevrim içi olarak sızdırıldı. Bununla birlikte yeni kullanıcı arayüzünü ve işlevsel değişiklikleri gösteren ekran görüntüleri de sızdırılmış oldu.

Bu ekran görüntülerinin gerçekliğini tam olarak doğrulanmasa da, söz konusu belgenin aslında gerçek olduğuna ve dahası bu ekran görüntülerinin gerçekten de söz konusu belgeden geldiğine dair kanıtlar ortaya atıldı. Şu ana kadar çıkan bilgilere bir göz atalım.

İddia edilen Android 12 ekran görüntülerinden biri, yeni bir bildirim paneli kullanıcı arayüzünü sergiliyor. Şeffaflık yerine opak açık bej bir arka plan geliyor. Ancak renk muhtemelen mevcut temaya ve / veya Koyu Modun etkin olup olmadığına bağlı. Geri kalan bildirimlerle “konuşmalar” bölümü arasındaki ayrım aynı kalacak. Ancak her bildirimin yuvarlatılmış köşeleri artık daha belirgin. Bildirim paneli kısmen genişletildiğinde gösterilen Hızlı Ayarlar döşemelerinin sayısı 6’dan 4’e düşürüldü. Bu da her bir simgenin daha büyük olmasına neden oldu. Tarih ve saatin konumları değiştirilirken, sağ üst köşede yeni gizlilik göstergeleri de var.

Belgeye göre, Google’ın Android 12’ye yeni gizlilik özellikleri ekleyebileceği anlaşılıyor. Yeni Android sürümünde, bir uygulama kamerayı veya mikrofonu her kullandığında durum çubuğu göstergeleri şeklinde bir uyarı alabilirsiniz. Bu durum çubuğu simgelerine dokunduğunuzda, ekranın üst kısmında kamerayı veya mikrofonu tam olarak hangi uygulamaların kullandığını söyleyen bir açılır pencere görüntülenebilir. Google, bu gizlilik işlemlerini 2 yıldan fazla bir süredir test ediyor. Bu nedenle bu özelliklerin Android 12′de yer aldıklarını görmek güzel olacak. Yeni Gizlilik ayarları, konum erişimini değiştirmeye ek olarak kamerayı devre dışı bırakmak ve mikrofonu tamamen kapatmak için geçişler de içerebilir.

Android 12 ayrıca bir de GameManager isimli bir oyun moduyla geliyor. GameManager hizmeti, “oyunla ilgili özellikleri yönetme hizmeti” olarak tanımlanan başka bir Android 12 özelliğidir. Görünüşe göre bu, daha kusursuz bir oyun deneyimi için oyun başlıklarına gelen bildirimler, parlaklık ve sesler üzerinde denetim sağlayan Google’ın kendi Oyun Modu API’sı olacak. Ancak bu mod hakkında bilinenler çok değil. oyun modu hakkında bilgiler yok denecek kadar az. Oyun modu özelliğiyle cihazlarda temel bir oyun modu aktif edilebilir. Oyun modu aktif olduğunda ise parlaklık otomatik ayarlanacak, ekran otomatik olarak döndürülecek ve Rahatsız Etmeyin modu aktif hale gelecek.

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