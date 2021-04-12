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Android 12 ve Android 13 güncellemesi alacak LG telefonları açıklandı!

12.04.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG akıllı telefon güncellemeleri için geçtiğimiz günlerde resmi bir açıklama yapmıştı. Firma şimdi de Güney Kore'deki resmi sitesi üzerinden Android 12 ve Android 13 güncellemesi alacak LG telefonların modellerini paylaştı. İşte Android 12 ve Android 13 güncellemesi alacak LG telefonları!

Android 12 ve Android 13 güncellemesi alacak LG telefonları açıklandı!

LG akıllı telefon sektörüne veda etti ancak firmanın hala piyasada LG markalı telefonları bulunuyor. LG akıllı telefon üretimine veda ettiğini duyurduğu açıklamasında, ürünlerin bölgeden bölgeye değişiklik gösterecek bir şekilde servis desteği ve yazılım güncellemeleri alacağını belirtmişti. Daha sonra LG, bazı akıllı telefon modellerinin 3 adete kadar Android güncellemesi alacağına yönelik söz verdi. LG şimdi ise Güney Kore'deki resmi sitesinde bunu bir adım ileriye götürdü ve Android 12 ve Android 13 güncellemesi alacak LG telefonlarının modellerini paylaştı.

İŞTE ANDROİD 12 GÜNCELLEMESİ ALACAK LG TELEFONLARI

LG'nin resmi açıklamasına göre, Android 12 güncellemesi alacak modeller arasında LG V50s, LG V50, LG G8, LG Q31, LG Q52 ve LG Q92 bulunuyor. Android 13 güncellemesi alacak modellerde ise sayı daha da azalmış durumda. Zira sitedeki bilgilere bakılırsa LG sadece üç modele Android 13 güncellemesi sunacak.

Android güncellemesi alacak LG telefonları

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ANDROID 13 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLERİN SAYISI DAHA AZ

Android 13 güncellemesi alacak LG akıllı telefonları ise LG Wing, LG Velvet ve LG Velvet LTE olacak. En azından açıklamada adı geçen modeller bunlar. LG, daha önce kendi iç pazarında ara sıra güncellemeler yayınladığı, ancak bunları diğer bölgelere getirmediği için bir üne sahipti. Bu yüzden yukarıdaki listeler her bölgede geçerli olmayabilir. Şirket ayrıca listelerin değişebileceğini ve listelerin Google'ın politikalarına tabi olduğunu belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Güney Kore
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