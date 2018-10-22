Android 9’a geçmek için kolları sıvadı

Google, Android 9’u yayınlayalı oldukça uzun bir süre geçti. Fakat bu zaman diliminde Android’in son sürümüne yükseltilen cihazların oranı yüzde 0.1’e bile ulaşamadı. Keza kısa süre önce Google tarafından yayınlanan Android sürümleri kullanım oranlarını içeren tabloda, Android 9’a ait bir bilgi yer almıyordu. Bu da henüz bu sürümü kullanan cihaz sayısının önemsenmeyecek kadar az olduğunu gösteriyor.

Hali hazırda Sony, HMD Global, Xiaomi ve Huawei gibi firmalar Android Pie için adım atmış durumdalar. Fakat pazarın lideri konumunda bulunan Samsung, hala Android 9 için beklenen hamleyi yapmış değil. Görünen o ki Samsung kullanıcılarının, en son Android sürümüne geçmek için 2019’a kadar beklemeleri gerekecek.

Ortaya çıkan son bilgilere göre, Güney Koreli şirket Android Pie tarafındaki çalışmalarını hızlandırmış. Bu bağlamda Galaxy Note 9, S9, S9+ modelleri 2019’un hemen başında Android 9’a yükseltilmiş olacak. İlerleyen dönemde ise Note 8, S8 ve S8+ modellerinin Android Pie sürümüne geçmesi planlanıyor.

Şimdilik orta segmentte yer alan modellerle ilgili bir bilgilendirme mevcut değil. Fakat amiral gemisi modellerinden sonra, güncel orta segment modelleri de Android 9’a yükseltilecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.

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