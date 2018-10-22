HABER

Android 9’a geçmek için kolları sıvadı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Samsung üst segmentteki modellerini Android 9’a güncellemek için kolları sıvadı. Peki Samsung modelleri için Android Pie güncellemesi ne zaman gelecek? İşte yanıtı.

Android 9’a geçmek için kolları sıvadı

Google, Android 9’u yayınlayalı oldukça uzun bir süre geçti. Fakat bu zaman diliminde Android’in son sürümüne yükseltilen cihazların oranı yüzde 0.1’e bile ulaşamadı. Keza kısa süre önce Google tarafından yayınlanan Android sürümleri kullanım oranlarını içeren tabloda, Android 9’a ait bir bilgi yer almıyordu. Bu da henüz bu sürümü kullanan cihaz sayısının önemsenmeyecek kadar az olduğunu gösteriyor.

Hali hazırda Sony, HMD Global, Xiaomi ve Huawei gibi firmalar Android Pie için adım atmış durumdalar. Fakat pazarın lideri konumunda bulunan Samsung, hala Android 9 için beklenen hamleyi yapmış değil. Görünen o ki Samsung kullanıcılarının, en son Android sürümüne geçmek için 2019’a kadar beklemeleri gerekecek.

Ortaya çıkan son bilgilere göre, Güney Koreli şirket Android Pie tarafındaki çalışmalarını hızlandırmış. Bu bağlamda Galaxy Note 9, S9, S9+ modelleri 2019’un hemen başında Android 9’a yükseltilmiş olacak. İlerleyen dönemde ise Note 8, S8 ve S8+ modellerinin Android Pie sürümüne geçmesi planlanıyor.

Şimdilik orta segmentte yer alan modellerle ilgili bir bilgilendirme mevcut değil. Fakat amiral gemisi modellerinden sonra, güncel orta segment modelleri de Android 9’a yükseltilecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.

Huawei Mate 20 Pro ve iPhone XS Max kamera karşılaştırması

PARTNER'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...'Dünyanın en ateşli büyükannesi' çıplak fotoğrafı engellenince...
Honor uygun fiyatlı akıllı saat tanıtacakHonor uygun fiyatlı akıllı saat tanıtacak
Galaxy Book2 sonunda tanıtıldıGalaxy Book2 sonunda tanıtıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Android 9 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Polisi 1 yılda, 45 bin 210 kez aradı! 'Konuşacak kimsem yoktu'

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yurt genelinde sağanak uyarısı

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Mansur Yavaş Ankara'da İYİ Parti'den mi aday olacak? CHP'den Abdüllatif Şener sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Winamp efsanesi bugün geri döndü

Winamp efsanesi bugün geri döndü

Galaxy S10 emin adımlarla geliyor

Galaxy S10 emin adımlarla geliyor

PS4 sahiplerine kötü haber

PS4 sahiplerine kötü haber

Orta segmente Nokia 8.1 geliyor

Orta segmente Nokia 8.1 geliyor

Xiaomi Mi Mix 3 tasarımı ve diğer detaylar

Xiaomi Mi Mix 3 tasarımı ve diğer detaylar

Honor uygun fiyatlı akıllı saat tanıtacak

Honor uygun fiyatlı akıllı saat tanıtacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.