Android Auto tarih oluyor

Yıllardır, Google uyumlu bir gösterge panosu birimi olmayan doğrudan telefonda bir Android Auto deneyimi de sunuyor. Daha yakın zamanlarda şirket, “Asistanlı sürüş modu” üzerinde de çalıştığını duyurdu.

Şirket resmi açıklamasında Google Asistan sürüş modu, mobil sürüş deneyimindeki bir sonraki evrimimizdir.” ifadelerini kullandı. Açıklamaya, “Android Auto’yu desteklenen araçlarda kullanan kişiler için değişen bir şey olmayacak.

Telefon deneyiminde Android Auto mobil uygulaması kullananlar artık onun yerine GoogleAsistan sürüş moduna geçilecek. Android 12’den itibaren GoogleAsistan sürüş modu, yerleşik mobil sürüş deneyimi olacak. Şu anda paylaşacak başka ayrıntımız yok.” sözleri de eklendi.

Şirket bu değişikliği onaylamadan önce, Android 12 çalıştıran bazı Pixel cihaz sahipleri, Android Auto uygulasınd bir bildirim aldıklarını bildirdi. Bildirime göre Android Auto artık “yalnızca araba ekranlarında kullanılabiliyor” ve bunun yerine GoogleAsistan sürüş deneyimi öneriliyor. Yeni Google Asistan deneyimini ileriye dönük çok büyük bir adım olacak.

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