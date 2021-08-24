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Android Auto tarih oluyor

24.08.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görünüşe göre Google Asistan sürüş modu hazır olduğunda, şirket Android 12 çalıştıran telefonlarda eski Android Auto deneyimini sunmayı bırakacak.

Android Auto tarih oluyor

Yıllardır, Google uyumlu bir gösterge panosu birimi olmayan doğrudan telefonda bir Android Auto deneyimi de sunuyor. Daha yakın zamanlarda şirket, “Asistanlı sürüş modu” üzerinde de çalıştığını duyurdu.

Şirket resmi açıklamasında Google Asistan sürüş modu, mobil sürüş deneyimindeki bir sonraki evrimimizdir.” ifadelerini kullandı. Açıklamaya, “Android Auto’yu desteklenen araçlarda kullanan kişiler için değişen bir şey olmayacak.

Telefon deneyiminde Android Auto mobil uygulaması kullananlar artık onun yerine GoogleAsistan sürüş moduna geçilecek. Android 12’den itibaren GoogleAsistan sürüş modu, yerleşik mobil sürüş deneyimi olacak. Şu anda paylaşacak başka ayrıntımız yok.” sözleri de eklendi.

Şirket bu değişikliği onaylamadan önce, Android 12 çalıştıran bazı Pixel cihaz sahipleri, Android Auto uygulasınd bir bildirim aldıklarını bildirdi. Bildirime göre Android Auto artık “yalnızca araba ekranlarında kullanılabiliyor” ve bunun yerine GoogleAsistan sürüş deneyimi öneriliyor. Yeni Google Asistan deneyimini ileriye dönük çok büyük bir adım olacak.

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