Android bu sefer herkesi şaşırtacak! Yeni sürümdeki özellikler basına sızdı...

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Google'ın ürettiği Android işletim sistemi Linux tabanlı ücretsiz bir sistemdir. Telefonlarda en fazla tercih edilen işletim sistemi olmasının ardından rahat ve kolay kullanımı vardır. Son olarak 2019'un son çeyreğinde Android 10'u piyasaya süren şirket çalışmalarını bir süredir yeni sürüme odaklamış durumda. Çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilen Android 11'in yakın bir zamanda kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Çıktığında en gelişmiş versiyon unvanını kazanacak olan sürümde birçok özellik bulunuyor.

ANDROID 11'İN HEYECANLA BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Ön izleme sürümleri ile bazı model kullanıcılarının deneyimlediği özelliklerde son çalışmalar tamamlanıyor. 2020'nin son aylarında çıkması planlanan sürümdeki özellikler ilgi çekiyor.

PIXEL TEMALARINDAKİ İKONLARIN ŞEKİL ÇEŞİTLİLİĞİ

Pixel Temalar uygulamasını çıkaran Google, bu uygulamada ikon çeşitliliğini sağlayacak yenilikler yapacak. İkonların şekillerinde yuvarlak, kare, altıgen, çiçek gibi yeni geometrik çizgiler kullanılacak.

HIZLICA KABLOSUZ HATA AYIKLAMA

Kablosuz hata ayıklama işlemini daha hızlı ve kullanışlı şekilde gerçekleştirmek için güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar kablosuz hata ayıklama tuşuna araç çubuğunu kullanarak ulaşabilecekler.