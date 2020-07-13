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Android bu sefer herkesi şaşırtacak! Yeni sürümdeki özellikler basına sızdı...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Akıllı telefon kullanıcılarının büyük bir bölümünün kullandığı Android işletim sistemi yeni sürümler ile yeni özellikler kazanıyor. İlk piyasaya sunulduğu 2008'den beri sürekli güncellemeler alarak geliştirildi. Android 11 adlı son sürüm birçok takipçi tarafından heyecanla bekleniyor. Beta versiyonu yayınlanan son sürüm ile gelecek özellikler karşınızda...

Android bu sefer herkesi şaşırtacak! Yeni sürümdeki özellikler basına sızdı...

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Google'ın ürettiği Android işletim sistemi Linux tabanlı ücretsiz bir sistemdir. Telefonlarda en fazla tercih edilen işletim sistemi olmasının ardından rahat ve kolay kullanımı vardır. Son olarak 2019'un son çeyreğinde Android 10'u piyasaya süren şirket çalışmalarını bir süredir yeni sürüme odaklamış durumda. Çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilen Android 11'in yakın bir zamanda kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Çıktığında en gelişmiş versiyon unvanını kazanacak olan sürümde birçok özellik bulunuyor.

ANDROID 11'İN HEYECANLA BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Ön izleme sürümleri ile bazı model kullanıcılarının deneyimlediği özelliklerde son çalışmalar tamamlanıyor. 2020'nin son aylarında çıkması planlanan sürümdeki özellikler ilgi çekiyor.

PIXEL TEMALARINDAKİ İKONLARIN ŞEKİL ÇEŞİTLİLİĞİ

Pixel Temalar uygulamasını çıkaran Google, bu uygulamada ikon çeşitliliğini sağlayacak yenilikler yapacak. İkonların şekillerinde yuvarlak, kare, altıgen, çiçek gibi yeni geometrik çizgiler kullanılacak.

HIZLICA KABLOSUZ HATA AYIKLAMA

Kablosuz hata ayıklama işlemini daha hızlı ve kullanışlı şekilde gerçekleştirmek için güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar kablosuz hata ayıklama tuşuna araç çubuğunu kullanarak ulaşabilecekler.

'SEÇ' TUŞU SON KULLANILAN UYGULAMALAR BÖLÜMÜNDE YER ALACAK

Daha önce duyurulan "ekran görüntüsü" ve "paylaş" tuşlarına son çalışmalar ile birlikte "seç" tuşu da eklenecek. Bu tuş son kullanılanlar bölümünde seçilebilen yazı veya görseli ön plana çıkarmak için kullanılacak.

BOYUTU AYARLANABİLİR 'PENCERE İÇİNDE PENCERELER'

Farklı bir sayfada bulunurken ekrandaki küçük bir pencereden video izleyebilmenizi sağlayan bu özellikte yenilikler var. Daha öncesinde 'pencere içinde pencereler'in boyutunu değiştiremezken Android 11 ile bu işlem artık yapılabilecek.

BİLDİRİM SAYISI GÖRÜNÜMÜ DAHA DETAYLI OLACAK

Gelen bildirimde aynı konuşmadan gelen mesaj sayısını görme imkanı tanıyan bir özellik geliyor. Mesajlaşma uygulamalarından size mesaj atmış kişinin bildirimi attığı mesaj sayısını gösterecek şekilde gelecek.

EKSİK UYGULAMALARIN YERİNİ ÖNERİLENLER DOLDURACAK

Ana sayfanızda genellikle bulunan uygulamalardan bir tanesini kaldırmanız durumda boş bir alan elde edersiniz. Google son sürümü ile bu durumu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Kaldırdığınız uygulama yerinde boşluk değil, artık önerilen başka bir uygulama görünecek.

ZAMANLAMALAR SEKMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Pixel model telefon kullanıcıları Android 11'in ön izleme sürümü ile gelen zamanlamalar sekmesi ile karşılaştılar. Bu sekmenin içerisinde kullanıcı için modlar bulunuyor. 'Rahatsız etmeyin modu' veya 'karanlık mod' gibi kullanıcı tercihine bırakılan mod özellikleri bu sekme içerisinde yer alacak.

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