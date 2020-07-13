Android bu sefer herkesi şaşırtacak! Yeni sürümdeki özellikler basına sızdı...

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden biri olan Google'ın ürettiği Android işletim sistemi Linux tabanlı ücretsiz bir sistemdir. Telefonlarda en fazla tercih edilen işletim sistemi olmasının ardından rahat ve kolay kullanımı vardır. Son olarak 2019'un son çeyreğinde Android 10'u piyasaya süren şirket çalışmalarını bir süredir yeni sürüme odaklamış durumda. Çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilen Android 11'in yakın bir zamanda kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Çıktığında en gelişmiş versiyon unvanını kazanacak olan sürümde birçok özellik bulunuyor.
Ön izleme sürümleri ile bazı model kullanıcılarının deneyimlediği özelliklerde son çalışmalar tamamlanıyor. 2020'nin son aylarında çıkması planlanan sürümdeki özellikler ilgi çekiyor.
Pixel Temalar uygulamasını çıkaran Google, bu uygulamada ikon çeşitliliğini sağlayacak yenilikler yapacak. İkonların şekillerinde yuvarlak, kare, altıgen, çiçek gibi yeni geometrik çizgiler kullanılacak.
Kablosuz hata ayıklama işlemini daha hızlı ve kullanışlı şekilde gerçekleştirmek için güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar kablosuz hata ayıklama tuşuna araç çubuğunu kullanarak ulaşabilecekler.
Daha önce duyurulan "ekran görüntüsü" ve "paylaş" tuşlarına son çalışmalar ile birlikte "seç" tuşu da eklenecek. Bu tuş son kullanılanlar bölümünde seçilebilen yazı veya görseli ön plana çıkarmak için kullanılacak.
Farklı bir sayfada bulunurken ekrandaki küçük bir pencereden video izleyebilmenizi sağlayan bu özellikte yenilikler var. Daha öncesinde 'pencere içinde pencereler'in boyutunu değiştiremezken Android 11 ile bu işlem artık yapılabilecek.
Gelen bildirimde aynı konuşmadan gelen mesaj sayısını görme imkanı tanıyan bir özellik geliyor. Mesajlaşma uygulamalarından size mesaj atmış kişinin bildirimi attığı mesaj sayısını gösterecek şekilde gelecek.
Ana sayfanızda genellikle bulunan uygulamalardan bir tanesini kaldırmanız durumda boş bir alan elde edersiniz. Google son sürümü ile bu durumu ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Kaldırdığınız uygulama yerinde boşluk değil, artık önerilen başka bir uygulama görünecek.
Pixel model telefon kullanıcıları Android 11'in ön izleme sürümü ile gelen zamanlamalar sekmesi ile karşılaştılar. Bu sekmenin içerisinde kullanıcı için modlar bulunuyor. 'Rahatsız etmeyin modu' veya 'karanlık mod' gibi kullanıcı tercihine bırakılan mod özellikleri bu sekme içerisinde yer alacak.
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