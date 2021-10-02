Android cihazlar bu virüs ile korunmasız kalıyor

Konu ile ilgili önlemler almaya çalışan Google Play Store bir rapor yayınladı. Bu raporda virüsün şimdiye kadar 70 civarında ülkede aktif olduğu ortaya çıktı. Üstelik 10 milyon civarında android cihaza bu virüs bulaştı. Yani rakamlara bakıldığında korkmamak mümkün değil. Neredeyse her ülkede yüzbinlerce cihaza bulaştığı görülüyor.

Korsan yazılım olarak bilinen ve genellikle sıradan uygulamalar üzerinden gönderilen bu tür yazılımlar cihazı adeta kilitliyor. Kurbanlarına abonelik sistemi karşılığında premium SMS hizmeti sunan uygulamalar ayda 35 dolar civarında ücret alıyor.

Bu tür uygulamaların 4 milyon dolar civarında para kazandığı söyleniyor. Ayrıca bazılarından 230 dolardan fazla ödeme alınıyor. Google platformu tarafından belirlenen bu virüse sahip uygulamalar kaldırıldı. Ancak önemli bir tehlike daha bulunuyor. Kimi üçüncü parti uygulamalarda yer alması tehlikenin geçmediğini gösteriyor.

Yaşanan bu gelişmeler App Store kullanıcılarını sevindirmiş gibi görünüyor. Şu sıralar devam eden Android ve iOS arasındaki mücadele iki tarafın birbirini suçlamasına neden oluyor. Ancak son zamanlarda Android çok fazla güvenlik ihlaline uğradı.

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