Android'de ekran görüntüsü nasıl alınır? Android'de ss (ekran görüntüsü) alma

Günümüzde telefonların ekran görüntüsünü alma, bilgi paylaşımı ve saklama açısından oldukça önemli bir yöntem hâline gelmiştir. Her cihazın ekran görüntüsü alma yöntemi markasına ve modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, iPhone telefonlarda genellikle "Yan Düğme" ve "Ana Ekran Düğmesi" (veya çerçevesiz modellerde Ses Açma Düğmesi) aynı anda kullanılır. Bu kapsamda, Android'de ekran görüntüsü alma işleminin nasıl yapılacağı araştırılmaktadır.

Android'de ekran görüntüsü nasıl alınır?

Android'de ss almak için kullanıcılara birden fazla seçenek sunulmuştur. Bilinen en kolay yöntem cihazın yerleşik ekran görüntüsü özelliğini kullanmaktır. Yerleşik ekran kaydetme özelliğinin kullanımı Android sürümüne ve cihaz modeline göre farklılık gösterebilir. Android’de ekran görüntüsü alma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Güç ve ses kısma tuşu

Birçok Android cihazda ekran görüntüsü almak için "Güç" ve "Ses Kısma" tuşlarına aynı anda kısa bir süre basılması yeterli olacaktır. Bazı modellerde bu işlem için "Güç" ve "Ses Açma" tuşları da kullanılabilir. Ekran görüntüsünün başarıyla kaydedilebilmesi için tuşlara ne kadar süreyle basılması gerektiği cihazın marka ve modeline bağlı olabilir.

Son sürüm Android cihazlarda ekran görüntüsü alma işlemi ise dokunmatik jestlerle veya hızlı erişim menüsünden gerçekleştirilebilir. Örneğin, ekran üzerinde 3 parmak kaydırarak veya menüdeki ekran görüntüsü simgesine dokunarak bu işlem yapılabilir.

Üçüncü taraf uygulamalar

Android cihazlarda ekran görüntüsü alırken daha fazla özelleştirme veya gelişmiş ayar arayan kişiler için üçüncü taraf uygulamalar oldukça iyi bir alternatif sunar. Örneğin, Screen Master uygulaması, kullanıcılar arasında oldukça popülerdir. Bu uygulama sayesinde ekran görüntüsü alınabilir, ekranın belirli bir bölümü seçilebilir, ekran kaydı yapılabilir ve görüntülere doğrudan not eklenebilir. Ayrıca, çizim araçlarıyla ekran görüntülerini kişiselleştirme imkanı sunar.

Bir diğer tercih edilen uygulama ise Screenshot Touch’tır. Bu uygulama, ekran görüntüsü almayı kolaylaştırırken aynı zamanda görüntüleri düzenleme ve paylaşma özelliklerini de içerir.