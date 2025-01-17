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Android'de ekran kaydı nasıl alınır? Android'de ekran kaydı alma

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.01.2025 19:31
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Android, Google tarafından geliştirilen ve dünya genelinde çok fazla insanın kullandığı güçlü bir işletim sistemidir. Android, Linux çekirdeği üzerine inşa edilmiş olup, açık kaynaklı yapısıyla esnek ve özelleştirilebilir bir platforma sahiptir. Günümüzde Android, telefonlardan tabletlere, akıllı saatlerden televizyonlara kadar pek çok cihazda yaygın hâle gelmiştir. Android işletim sistemi kapsamında ekran kaydı alma özelliği sıklıkla araştırılır. Peki, Android'de ekran kaydı nasıl alınır?

Android'de ekran kaydı nasıl alınır? Android'de ekran kaydı alma

Telefon veya tabletinizde ekran kaydı alma işlemi, ekran görüntüsünden farklı olarak yalnızca bir fotoğraf değil hareketli bir video kaydı almayı sağlar. Bu işlem sırasında ekranda olan tüm görsellerle birlikte ses de kaydedilir. Ekran kaydı kamerayla çekilen bir video gibi çalışır ve kaydedilen içerik genellikle cihazın galerisinde depolanır.

Ekran kaydı, uygulama eğitimleri, bir sorunu daha iyi açıklama veya oyun performansını paylaşma gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Kaydedilen videolar cihazdaki paylaşım seçenekleri kullanılarak istenen kişi ve platformda kolayca paylaşılabilir.

Android'de ekran kaydı nasıl alınır?

Android'de ekran kaydı alma işlemi, kullanıcıların ek bir uygulama indirmeden kolayca gerçekleştirebilecekleri bir adımdır. Ekran kaydı alma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Yerleşik ekran kaydı alma

  • Ekranı yukarıdan aşağıya doğru kaydırarak hızlı erişim panelini açın ve tam görünmesi için genişletin.
  • Eğer ekran kaydedici simgesi panelde yoksa, "+" simgesine tıklayarak hızlı erişim paneline bu özelliği ekleyebilirsiniz.
  • Ekran kaydedici simgesine basılı tutarak ayarları açın. Burada ses kaydı, video çözünürlüğü ve kalite gibi seçenekleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca, “Ayrıntılar” veya “Gelişmiş Ayarlar” bölümlerinden ek özelleştirmeler yapabilirsiniz.
  • Ekran kaydedici simgesine tıklayın ve “Kaydı Başlat” seçeneğine dokunun.
  • Kaydı bitirdiğinizde, video otomatik olarak galerinize kaydedilecektir. Buradan istediğiniz zaman görüntüleyebilir, düzenleyebilir veya paylaşabilirsiniz.

Google Play Games ile ekran kaydı:

Google Play Games, Android kullanıcıları için ekran kaydı alma işlemini kolay bir hâle getirir. Bilhassa oyunseverler için düşünülerek tasarlanan bu uygulamada oyunların videoları kaydedilebilir.

Üçüncü taraf uygulamalar:

Screen Recorder ve Mobizen Screen Recorder, Android kullanıcılarına ekran kaydı alma konusunda yardımcı olan popüler uygulamalardır. Bu uygulamalar sayesinde oyunlardan uygulamalara kadar birçok içerik kolay bir şekilde kaydedilebilir ve kayıtlar düzenlenebilir.

Ekran kaydı için uygulama seçerken Google Play Store'da yüksek puanlı ve iyi yorumlara sahip uygulamaların tercih edilmesi tavsiye edilir. Ayrıca, izin kontrolü esnasında ekran kaydı için mikrofon ve depolama erişimine izin verilmesi gerekebilir. Ancak gereksiz kişisel verilere erişim talep eden uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler:
android
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