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Android'den Android'e nasıl aktarma yapılır? Android'den Android'e aktarma

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.01.2025 19:36
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Günümüzde akıllı telefonlar insan hayatının vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Bu cihazlar kişisel fotoğraflardan iş dosyalarına kadar birçok önemli veriyi saklamaktadır. Ancak, yeni bir telefona geçildiğinde ya da cihazlar arasında veri transferi yapmak istendiğinde hızlı ve güvenli bir aktarım süreci kafa karıştırmaktadır. Peki, Android'den Android'e nasıl aktarma yapılır?

Android'den Android'e nasıl aktarma yapılır? Android'den Android'e aktarma

Kullanıcılar yeni bir telefon aldığında eski cihazlarındaki tüm bilgileri yeni telefonlarına taşımak isterler. Burada önemli olan güvenliktir ve veri aktarımı yaparken güvenlik büyük bir önceliktir. Bilhassa hassas bilgiler için güvenilir yazılımlar kullanmaya dikkat edilmelidir. Telefondan telefona veri aktarımı yöntemleri arasında zaman tasarrufu ve verileri eksiksiz aktarma ihtiyacı bulunur. Veri aktarımı yaparken doğru araçları seçmek bu süreci sorunsuz bir şekilde tamamlamayı sağlar.

Android'den Android'e nasıl aktarma yapılır?

Android'den Android'e aktarma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Google Drive yedeklemesi ile veri aktarma

Eski telefondaki verilerinizi güvenle başka bir Android cihaza taşımak için en etkili yöntemlerden biri Google Drive sistemini kullanmaktadır. Bu yöntem, aktarım sırasında beklenmedik bir sorun yaşanması durumunda verilerinizin güvende kalmasını sağlar. Google Drive ile veri aktarma adımları şöyledir:

  • Eski telefonunuzda Ayarlar > Sistem > Google > Yedekle > Şimdi Yedekle yolunu izleyin.
  • Yedekleme işlemini başlatın ve bu süreç tamamlanana kadar bekleyin.
  • Yeni telefonunuzu açın ve kurulum adımlarını takip edin.
  • "Eski telefonu kullanamıyor musunuz?" seçeneğine tıklayın.
  • "Buluttan bir yedekleme" seçeneğini belirleyin.
  • Google hesabınıza giriş yapın. (Eğer SIM kartınız yeni telefona takılıysa, otomatik giriş yapılabilir. SIM kartınız yoksa doğrulama kodu alırsınız.)
  • Karşınıza çıkan yedekleme listesinden geri yüklemek istediğiniz veriyi seçin.
  • Şifrenizi girin ve hangi verileri taşımak istediğinizi belirleyin (ör. uygulamalar, rehber, fotoğraflar).
  • "Geri Yükle" seçeneğine tıklayın ve kurulumun geri kalanını tamamlayın.
  • SIM kartınızı yeni cihazınıza takmayı unutmayın.

USB kablo ile veri aktarma adımları aşağıdaki gibidir:

  • Yeni cihazınızı açarak kurulum sürecine başlayın.
  • "Uygulamaları ve verileri kopyala" ekranına gelene kadar devam edin.
  • Bu adımda "İleri" seçeneğine tıklayın.
  • Karşınıza tekrar bir "İleri" seçeneği çıkacak. Bu seçeneğe tıklayın.
  • Ekranda, eski telefonunuzun kablo ile bağlanması gerektiği belirtilecek.
  • Orijinal USB-C kablonuzu kullanarak eski cihazınızı bağlayın ve "İleri"ye tıklayın.
  • Ardından kablonun diğer ucunu yeni telefonunuza takın.
  • Eski cihazınızda bir "Kopyala" seçeneği belirecek. Bu seçeneğe dokunun.
  • Yeni cihazınızda aktarılabilir veriler (rehber, fotoğraflar, uygulamalar, mesajlar gibi) listelenecek.
  • Hangi verileri taşımak istediğinizi seçtikten sonra "Kopyala" butonuna basın.
  • Kopyalama işlemi başlamış olacak ve arka planda devam edecektir. Bu sırada telefonunuzu kullanabilirsiniz.
  • İşlem tamamlandıktan sonra kabloyu cihazlardan çıkarabilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
android
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