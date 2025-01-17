Kullanıcılar yeni bir telefon aldığında eski cihazlarındaki tüm bilgileri yeni telefonlarına taşımak isterler. Burada önemli olan güvenliktir ve veri aktarımı yaparken güvenlik büyük bir önceliktir. Bilhassa hassas bilgiler için güvenilir yazılımlar kullanmaya dikkat edilmelidir. Telefondan telefona veri aktarımı yöntemleri arasında zaman tasarrufu ve verileri eksiksiz aktarma ihtiyacı bulunur. Veri aktarımı yaparken doğru araçları seçmek bu süreci sorunsuz bir şekilde tamamlamayı sağlar.

Android'den Android'e nasıl aktarma yapılır?

Android'den Android'e aktarma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Google Drive yedeklemesi ile veri aktarma

Eski telefondaki verilerinizi güvenle başka bir Android cihaza taşımak için en etkili yöntemlerden biri Google Drive sistemini kullanmaktadır. Bu yöntem, aktarım sırasında beklenmedik bir sorun yaşanması durumunda verilerinizin güvende kalmasını sağlar. Google Drive ile veri aktarma adımları şöyledir:

Eski telefonunuzda Ayarlar > Sistem > Google > Yedekle > Şimdi Yedekle yolunu izleyin.

Yedekleme işlemini başlatın ve bu süreç tamamlanana kadar bekleyin.

Yeni telefonunuzu açın ve kurulum adımlarını takip edin.

"Eski telefonu kullanamıyor musunuz?" seçeneğine tıklayın.

"Buluttan bir yedekleme" seçeneğini belirleyin.

Google hesabınıza giriş yapın. (Eğer SIM kartınız yeni telefona takılıysa, otomatik giriş yapılabilir. SIM kartınız yoksa doğrulama kodu alırsınız.)

Karşınıza çıkan yedekleme listesinden geri yüklemek istediğiniz veriyi seçin.

Şifrenizi girin ve hangi verileri taşımak istediğinizi belirleyin (ör. uygulamalar, rehber, fotoğraflar).

"Geri Yükle" seçeneğine tıklayın ve kurulumun geri kalanını tamamlayın.

SIM kartınızı yeni cihazınıza takmayı unutmayın.

USB kablo ile veri aktarma adımları aşağıdaki gibidir: