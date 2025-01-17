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Android'den iOS'a nasıl veri aktarılır? Android'den iOS'a veri aktarma

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.01.2025 19:16
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Kullanıcılar yeni bir telefona geçiş yaparken eski telefonlarındaki dosya ve içeriklerini kaybetmeden yeni cihazlarına taşımayı isterler. Telefondaki fotoğraflar, videolar, müzikler, PDF dosyaları ve diğer önemli veriler kullanıcıların hayatlarının önemli bir parçasını oluşturur ve bu nedenle kaybolmaları istenmez. Peki, Android'den iOS'a nasıl veri aktarılır?

Android'den iOS'a nasıl veri aktarılır? Android'den iOS'a veri aktarma

Akıllı telefon kullanıcıları için bir işletim sisteminden diğerine geçiş yapmak, bütün verilerin eksiksiz bir şekilde taşınması gerektiğinde karmaşık ve zorlu bir süreç olarak görülebilir. Ancak Android cihazlardan iPhone’a geçiş yapmak isteyen kullanıcıların işini kolaylaştırmak için Android'den iOS'a veri aktarma için uygulamalar geliştirilmiştir. Bu uygulamalar mesajlar, fotoğraflar, videolar ve diğer önemli verilerin eksiksiz ve güvenli bir biçimde yeni cihaza aktarılmasını sağlar. Bu sayede veri taşıma sürecindeki teknik zorlukları en aza indirir hem de kullanıcı deneyimini sorunsuz hâle getirir.

Android'den iOS'a nasıl veri aktarılır?

Apple tarafından geliştirilen ve Google Play Store üzerinden kullanıma sunulan Android'den iPhone'a veri aktarma uygulaması olarak da bilinen Move to iOS uygulaması, Android’den iPhone’a geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için süreci kolay bir hâle getirir. Android'den iOS'a aktarma uygulaması mesajlar, fotoğraflar, videolar, kişiler, takvim etkinlikleri ve diğer verilerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yeni cihaza aktarılmasını sağlar. Android'den iPhone'a veri aktarma işlemi aşağıdaki gibidir:

  • Android cihazınızda Google Play Store’a gidin, Move to iOS uygulamasını indirin ve yükleyin.
  • Uygulamayı başlatın ve gerekli talimatları takip edin. Bu adımlar, uygulama kullanım şartlarını kabul etmeyi ve belirli izinlere onay vermeyi içerebilir.
  • Uygulama sizi bir kod girmenizi isteyen bir ekrana yönlendirecektir. Bu noktada Android cihazınızı bir kenara bırakın ve iPhone’unuza geçin.
  • iPhone’un ilk kurulumu sırasında "Hızlı Başlangıç" sayfasına ulaştığınızda Elle Kur seçeneğini işaretleyin.
  • Kurulum adımlarındaki Android’den Veri Taşı seçeneğine dokunun.
  • Bu aşamada iPhone, Move to iOS uygulamasında kullanılmak üzere bir kod gösterecektir.
  • Android cihazınıza dönün ve Move to iOS uygulamasında ilgili kodu girin.
  • Kodun girilmesinin ardından iPhone, geçici bir Wi-Fi ağı oluşturacaktır. Android cihazınız bu ağı bulacak ve Bağlan seçeneğine dokunarak bağlantıyı sağlayacaktır.
  • Ekranda, hangi verilerin aktarılacağını seçme seçeneği belirecektir. Bu veriler arasında kişiler, mesaj geçmişi, fotoğraflar, videolar, dosyalar, web yer imleri, posta hesapları ve takvimler gibi seçenekler yer alır.
  • Seçimlerinizi tamamladıktan sonra Devam butonuna dokunun. iPhone’unuz işlemi tamamlayana kadar her iki cihazı da birbirine bağlı şekilde bırakın.
Anahtar Kelimeler:
iPhone iOS android
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