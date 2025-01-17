Android'den iOS'a WhatsApp verileri nasıl aktarılır? Android'den iOS'a WhatsApp aktarma yöntemleri

WhatsApp, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkar. Uygulamanın sesli ve görüntülü arama, grup sohbetleri, medya paylaşımı gibi birçok özelliği bir arada sunması, WhatsApp'ı dünya genelindeki kullanıcılar için vazgeçilmez kılmaktadır. Ancak, herhangi bir kullanıcı cihazını değiştirdiğinde mesaj ve medya geçmişinin kaybolmamasını ister. Bilhassa Android'den iPhone'a geçiş yapanlar WhatsApp üzerindeki sohbetlerini, medya dosyalarını ve diğer bilgileri yeni cihazlarına aktarabilmek için Android'den iPhone'a WhatsApp aktarma çözümleri aramaktadır.
Android cihaz içerisinde yer alan WhatsApp yazışmalarını iPhone’a aktarmanın birden fazla yöntemi olabilir. Ancak, bu işlemin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için hem Android hem de iPhone cihazlarının bazı teknik özellikleri karşılaması gereklidir. Taşıma işlemi için olması gereken teknik özellikler aşağıdaki gibidir:
iPhone: iOS 15.5 veya üzeri bir sürüm.
Android'den iOS'a WhatsApp aktarma işlemi aşağıdaki gibidir:
Tüm bu adımları eksiksiz uyguladığınızda Android cihazınızdaki WhatsApp yazışmaları eksiksiz şekilde iPhone’a aktarılmış olacaktır.