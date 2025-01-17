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Android'den iOS'a WhatsApp verileri nasıl aktarılır? Android'den iOS'a WhatsApp aktarma yöntemleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.01.2025 19:15
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Kullanıcılar telefonlarını değiştirdiklerinde herhangi bir veri kaybı yaşamadan mevcut bilgilerini yeni cihazlarına taşımayı isterler. Bu durum bilhassa çok fazla kullanılan uygulamalar arasında bulunan WhatsApp için oldukça önemlidir. WhatsApp’taki sohbet geçmişi, medya dosyaları gibi veriler, kullanıcılar için kritik bir unsurdur. Peki, Android'den iOS'a WhatsApp verileri nasıl aktarılır?

Android'den iOS'a WhatsApp verileri nasıl aktarılır? Android'den iOS'a WhatsApp aktarma yöntemleri

WhatsApp, Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olarak öne çıkar. Uygulamanın sesli ve görüntülü arama, grup sohbetleri, medya paylaşımı gibi birçok özelliği bir arada sunması, WhatsApp'ı dünya genelindeki kullanıcılar için vazgeçilmez kılmaktadır. Ancak, herhangi bir kullanıcı cihazını değiştirdiğinde mesaj ve medya geçmişinin kaybolmamasını ister. Bilhassa Android'den iPhone'a geçiş yapanlar WhatsApp üzerindeki sohbetlerini, medya dosyalarını ve diğer bilgileri yeni cihazlarına aktarabilmek için Android'den iPhone'a WhatsApp aktarma çözümleri aramaktadır.

Android'den iOS'a WhatsApp verileri nasıl aktarılır?

Android cihaz içerisinde yer alan WhatsApp yazışmalarını iPhone’a aktarmanın birden fazla yöntemi olabilir. Ancak, bu işlemin başarıyla gerçekleştirilebilmesi için hem Android hem de iPhone cihazlarının bazı teknik özellikleri karşılaması gereklidir. Taşıma işlemi için olması gereken teknik özellikler aşağıdaki gibidir:

  • Android cihaz: Android 5 veya üzeri bir işletim sistemi.

  • iPhone: iOS 15.5 veya üzeri bir sürüm.

  • Her iki cihazda da WhatsApp uygulamasının 2.22.7 veya daha yeni bir sürümü yüklü olmalıdır.
  • Ayrıca, Android cihazda Apple tarafından geliştirilen "iOS’e Taşı" uygulamasının bulunması gerekir.

Android'den iOS'a WhatsApp aktarma işlemi aşağıdaki gibidir:

  • iOS’e Taşı” uygulamasını yükleyin: Android cihazınıza Apple’ın sunduğu bu uygulamayı Google Play Store’dan indirin ve açın.
  • Kod girişi yapın: Uygulama başlatıldığında iPhone cihazınız bir kod oluşturur. Bu kodu Android cihazınıza girin.
  • Veri aktarımını başlatın: Kodun doğrulanmasının ardından ekranda "Verileri Aktar" seçeneği görüntülenir. Buradan “WhatsApp” seçeneğini belirleyin.
  • Android cihazda "Başlat" butonuna dokunun ve aktarım işleminin tamamlanmasını bekleyin.
  • Aktarım işlemini onaylayın.
  • Android cihazdaki işlem tamamlandığında, iPhone’da “Sürdür” seçeneğine dokunun.
  • iPhone’a geçiş yaptıktan sonra WhatsApp uygulamasını açın ve eski telefon numaranızla giriş yapın.
  • Aktarma işlemini sonlandırın.
  • WhatsApp’ın yönlendirmeleri doğrultusunda iPhone cihazdaki “Başlat” butonuna dokunun ve işlemin bitmesini bekleyin.

Tüm bu adımları eksiksiz uyguladığınızda Android cihazınızdaki WhatsApp yazışmaları eksiksiz şekilde iPhone’a aktarılmış olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
whatsapp iOS android
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