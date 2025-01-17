Android'den iPhone'a nasıl aktarma yapılır? Android'den iPhone'a aktarma

Android cihazdan iPhone’a veri aktarma işlemi kullanıcıların sıklıkla araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Telefonunu değiştirmek isteyen kişiler, genellikle eski cihazlarındaki dosyalarını yeni telefonlarına taşıma konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Bilhassa eski telefonlarında önemli veriler bulunduran kişiler, bu dosyaların kaybolmasını engellemek için güvenilir yöntemler arar. Bu işlem sırasında doğru araçların ve yöntemlerin kullanılması, farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar arasında geçiş yaparken sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.

Android'den iPhone'a aktarma işlemi nasıl yapılır?

Android cihazdan İphone cihaza veri aktarma işlemi aşağıdaki gibidir:

Yeni iPhone'unuzu açın, Android cihazınızın yanına yerleştirin ve ekrandaki talimatları izleyin. "Başka Bir [Apple] Cihaz Olmadan Ayarla" seçeneğine tıklayın.

“Uygulamalarınızı ve Verilerinizi Aktarın” ekranında “Android’den Aktar” seçeneğini seçin.

Android telefonunuza indirdiğiniz iOS’a Taşı uygulamasını açın ve “Devam Et” butonuna tıklayın. Şartları kabul edin ve gerekli izinleri verin.

iPhone’unuzda bir kod görünecektir. Bu kodu Android cihazınıza girin ve iPhone’un oluşturduğu Wi-Fi ağına bağlanın.

Android cihazınızdan aktarılacak içerikleri seçin, “Devam Et”e tıklayın ve veri aktarımını başlatın.

Aktarım tamamlandığında iPhone’da “Devam Et” butonuna basarak kurulum işlemini bitirin.

Telefon numaranızı ve SIM/ eSIM’inizi iPhone’da etkinleştirin gerekiyorsa operatörünüzün sitesinden işlem tamamlayın.

iPhone'dan Android'e aktarma işlemi nasıl yapılır?

Google Drive ile Veri Aktarma:

iPhone’unuza Google Drive uygulamasını indirerek fotoğraflar, kişiler ve belgeleri Google hesabınıza yedekleyin. Ardından Android cihazınızda Google Drive’dan bu verileri geri indirebilirsiniz.

Move to Android Uygulaması:

Apple'ın sunduğu Move to Android uygulaması iPhone’dan Android’e veri aktarma işlemini kolaylaştırır. Bu uygulama ile rehber, fotoğraflar, mesajlar gibi verileri hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.

WhatsApp Aktarımı:

iPhone’dan Android’e geçişte WhatsApp mesajlarını aktarmak için üçüncü parti yazılımlar kullanılabilir. Ayrıca, Google Drive üzerinden WhatsApp yedeğini iPhone’a aktarıp mesaj ve verilerinize erişebilirsiniz.