Android'den iPhone'a nasıl aktarma yapılır? Android'den iPhone'a aktarma

Android cihazdan iPhone’a veri aktarma işlemi kullanıcıların sıklıkla araştırdığı konular arasında yer almaktadır. Telefonunu değiştirmek isteyen kişiler, genellikle eski cihazlarındaki dosyalarını yeni telefonlarına taşıma konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Bilhassa eski telefonlarında önemli veriler bulunduran kişiler, bu dosyaların kaybolmasını engellemek için güvenilir yöntemler arar. Bu işlem sırasında doğru araçların ve yöntemlerin kullanılması, farklı işletim sistemlerine sahip cihazlar arasında geçiş yaparken sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlar.
Android cihazdan İphone cihaza veri aktarma işlemi aşağıdaki gibidir:
iPhone’unuza Google Drive uygulamasını indirerek fotoğraflar, kişiler ve belgeleri Google hesabınıza yedekleyin. Ardından Android cihazınızda Google Drive’dan bu verileri geri indirebilirsiniz.
Apple'ın sunduğu Move to Android uygulaması iPhone’dan Android’e veri aktarma işlemini kolaylaştırır. Bu uygulama ile rehber, fotoğraflar, mesajlar gibi verileri hızlı bir şekilde aktarabilirsiniz.
iPhone’dan Android’e geçişte WhatsApp mesajlarını aktarmak için üçüncü parti yazılımlar kullanılabilir. Ayrıca, Google Drive üzerinden WhatsApp yedeğini iPhone’a aktarıp mesaj ve verilerinize erişebilirsiniz.