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Android'den iPhone'a nasıl fotoğraf aktarılır? Android'den iPhone'a fotoğraf aktarma ve gönderme

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
06.01.2025 19:19
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iOS ve Android telefonların kameraları birbirinden farklı teknoloji kullanarak fotoğraf ve video çekimi yapmaktadır. Bu farklılık yüzünden kullanıcıların çektiği fotoğraf ve videoların aktarımı sırasında kalite sorunları yaşanabilmektedir. Fotoğraf aktarımı yapmak isteyen kişiler, kalite sorunu yaşamayacağı yöntemler aramaktadır. Peki, Android'den iPhone'a nasıl fotoğraf aktarılır?

Android'den iPhone'a nasıl fotoğraf aktarılır? Android'den iPhone'a fotoğraf aktarma ve gönderme

Kullanıcılar, farklı işletim sistemleri arasında fotoğraf veya video gönderirken genellikle kalite kaybı yaşar. iPhone'dan iPhone'a fotoğraf gönderimi yapmanın en kaliteli yöntemi AirDrop'tur. Ancak, Android işletim sisteminden iOS işletim sistemine doğrudan kaliteli bir gönderim yapmak karmaşık olabilir. Günümüzde, veri aktarımında en pratik yöntemlerden biri WhatsApp üzerinden gönderim yapmaktır. Fakat, WhatsApp bu gönderimler sırasında görüntülerin kalitesini düşürmektedir, bu da kullanıcılar için rahatsız edici bir durum yaratmaktadır.

Android'den iPhone'a nasıl fotoğraf aktarılır?

Android'den iPhone'a aktarma uygulaması olarak da bilinen Google Fotoğraflar uygulaması, cihazdaki fotoğrafları Google Cloud hesabına yükleyerek bu fotoğraflara internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişilmesine olanak sağlar. Bu sayede fotoğraf cihazın depolama alanından silinse bile bulutta kalmaya devam eder. Bu servisle Android cihazdan yüklenen fotoğraflar kolay bir şekilde iPhone cihazlara aktarılabilir. Android'den iPhone'a fotoğraf gönderme işlemi aşağıdaki gibidir:

  • Android telefonunuzda Google Fotoğraflar uygulamasını açın ve Google hesabınızla oturum açın.
  • Ekranın üst kısmındaki üç yatay çizgiye dokunun ve Ayarlar seçeneğini seçin.
  • Yedekle ve Senkronize Et seçeneğini bulun ve üzerine dokunun.
  • Yedekleme ve senkronizasyon anahtarını “Açık” konumuna getirin.
  • Android cihazınızdaki fotoğrafların buluta yüklenmesini bekleyin.
  • iPhone’unuzda App Store'u açın ve Google Fotoğraflar uygulamasını indirin.
  • Google Fotoğraflar uygulamasında hesabınızla oturum açın ve Ayarlar > Yedekle ve Senkronize Et bölümünden bu özelliği etkinleştirin.
  • iPhone’da yedekleme ve senkronizasyon özelliğini açtıktan sonra Android cihazınızdan yüklediğiniz fotoğraflar iPhone’unuza inmeye başlayacaktır.
  • İndirme işlemi tamamlandığında fotoğraflarınız artık iPhone’unuzda erişilebilir olacaktır.

Bir diğer yöntem ise Apple tarafından sunulan Move to iOS uygulamasıdır. Bu uygulama fotoğraflar dahil olmak üzere Android cihazlardan iPhone’a veri aktarımını kolaylaştıran bir araçtır. Fotoğraf aktarımı için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

  • iPhone’unuzu ayarlayın ve Uygulama ve Veri ekranına gelene kadar ilerleyin. Ardından Android’den Veri Taşı seçeneğini seçin. Ekranda bir kod görüntülenecektir.
  • Move to iOS uygulamasını Android cihazınıza indirin ve tüm şartları kabul ederek uygulamayı başlatın.
  • Android cihazınıza ekranda görünen kodu girerek bağlantıyı kurun.
  • Yeni iPhone’unuza aktarmak istediğiniz verileri seçin.
  • Aktarım işlemi tamamlandığında iPhone’unuzu kurmaya devam edebilirsiniz.
Anahtar Kelimeler:
Fotoğraf iPhone android
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