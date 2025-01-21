Akıllı telefonlar arasında kullanıcılar arasında genellikle tercih edilen iki ana işletim sistemi bulunmaktadır. Bunlar arasındaki Android, Google tarafından geliştirilen ve açık kaynaklı bir yazılım olarak sunulan bir işletim sistemidir. iOS ise Apple tarafından üretilen iPhone modellerinde kullanılan kapalı bir sistemdir ve genellikle kullanıcı deneyimi konusunda yüksek standartlar sunar. Android'den iPhone'a geçiş yapan kullanıcılar, verilerini de taşımak zorunda kalırlar. Bilhassa rehber aktarımı konusu kullanıcıların en çok merak ettiği işlemlerden biridir. Android'den iPhone’a geçiş yapmak isteyen kişiler, Android'den iPhone'a rehber aktarma konusunu araştırmaktadır.

Android'den iPhone'a nasıl rehber aktarılır?

Android'den iPhone'a rehber aktarma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

Move to İOS

Apple, iPhone’a geçiş yapmak isteyen kullanıcılar adına süreci kolaylaştırmak için Play Store üzerinden sunduğu "Move to iOS" uygulamasıyla kolaylık sağlamaktadır. Bu uygulama Android kullanıcılarının rehber, mesajlar, fotoğraflar, videolar, yer imleri, e-posta hesapları ve takvim gibi verilerini hızlı ve güvenli bir şekilde yeni iPhone cihazlarına taşımasına olanak tanımaktadır. Move to iOS özellikle telefon değiştiren kullanıcı verilerinin kaybolması ya da aktarımda oluşacak sorunların önüne geçilmesini sağlar.

iCloud Senkronizasyonu

iCloud senkronizasyonu aracılığıyla Android cihazdaki rehberi iPhone’a aktarmak mümkündür. İlk adım olarak, Android cihazdaki rehberin bir VCF dosyasına (vCard) dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlem kişileri dışa aktarmak için kullanılan yaygın bir yöntemdir. VCF dosyası oluşturulduktan sonra iCloud hesaba giriş yapılır ve "Kişiler" bölümüne erişilir. Ardından, ekranın sol alt köşesindeki ayarlar simgesine dokunulur ve "VCard'ı içe aktar" seçeneği seçilir. Bu seçenek rehberi yüklemek için uygun bir alan sunar.

Google Hesabı

İlk olarak Google hesabının iPhone cihaza eklenmesi gerekir. Bu işlem için iPhone'da "Ayarlar" menüsüne gidilir ve "Mail, Kişiler, Takvimler" seçeneğine tıklanır. Ardından "Hesap Ekle" bölümüne girilir ve burada "Google" seçeneği seçilir. Google hesabına giriş yapıldıktan sonra iPhone, Google hesabına bağlı olan kişileri otomatik olarak senkronize edecektir.