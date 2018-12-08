Android Ice Cream Sandwich desteği kesildi!

Google, 2011 yılında yayınladığı Android 4.x ICS sürümünün fişini çekti. Android kullanım oranlarında artık yüzde 1’den bile az tercih edilen ICS sürümü, bugünden itibaren Play Store desteğine de sahip olmayacak. Google Play Hizmetleri 14.7.99 sürümünden sonra güncelleme almayan ICS sürümü, uygulama ve oyun güncellemeye de izin vermeyecek.

Kullananı neredeyse hiç göremediğimiz Android 4.X ICS için alınan bu kararın çok yerinde olduğu söyleniyor. Artık, uygulamaların API desteğinin genişlemesi ve güncel mimariler için geliştirilmesi, uygulama geliştiricilerinin geriye dönük iş yapmasına fırsat vermiyordu.

Geliştiriciler zaten uzun bir süredir eski Android sürümlerini pas geçmeye başlamıştı. Google bunu fark edip, isteği doğrultusunda kendine de yük olmaya başlayan ICS’den desteği keserek çok doğru bir karar aldı.

Şimdi merak edilen soru şu. Android ICS sahipleri APK. kurma yöntemi ile uygulamaları güncelleyebilecek mi? Bunun kesin bir cevabı maalesef ki yok. Bu olay uygulamadan uygulamaya değişkenlik gösteriyor. Eğer geliştirici ICS için optimizasyon yapmadıysa, uygulamayı güncellemek pek mantıklı bir seçim olmayacaktır.

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