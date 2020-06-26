Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?

Test aşamasında olan uygulama bakalım Android telefonları hangi saldırılara karşı koruyacak?

Microsoft’un antivirüs çözümü; SMS, WhatsApp, e-posta veya diğer uygulamalar aracılığıyla gönderilen güvenli olmayan web sitelerinin anında engellenmesi için kimlik avı tehditlerine karşı koruyor. Microsoft ayrıca, Defender SmartScreen teknolojisini, kötü amaçlı uygulamaların kullanıcının bilgisi olmadan oluşturmaya çalışabileceği güvenli olmayan ağ bağlantılarını engellemek için de kullanıyor.

İOS VE MACOS'A DA GELECEK

Microsoft ilerleyen dönemlerde iOS ve macOS platformları için de virüs koruma çözümü çıkaracak. Ancak Apple’ın işletim sistemleri kapalı bir yapıda olduğu için Android’deki gibi gerçek zamanlı olarak koruma sağlanamayacak. iOS zaten güvenli bir işletim sistemi olduğu için böylesine çözümlere aslında gerek yok.

iOS’e gelse bile tam koruma sağlayamayacağı için pek bir esprisi olmayacak. Muhtemelen Apple ile yakın olan Microsoft, Sandbox kullanarak uygulama içerisindeki verileri de tarayıp zararlı yazılımları tespit etmeye çalışacak.