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Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2020 11:45 | Son Güncelleme

Microsoft’un Windows 10’u saldırılara karşı koruduğu Microsoft Defender uygulamasının iOS, Android ve macOS platformlarına geleceği geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Bugün ise Microsoft, Android platformu için uygulamanın önizleme sürümünü indirime sundu.

Android için Microsoft Defender bizlere neler sunuyor?

Test aşamasında olan uygulama bakalım Android telefonları hangi saldırılara karşı koruyacak?

Microsoft’un antivirüs çözümü; SMS, WhatsApp, e-posta veya diğer uygulamalar aracılığıyla gönderilen güvenli olmayan web sitelerinin anında engellenmesi için kimlik avı tehditlerine karşı koruyor. Microsoft ayrıca, Defender SmartScreen teknolojisini, kötü amaçlı uygulamaların kullanıcının bilgisi olmadan oluşturmaya çalışabileceği güvenli olmayan ağ bağlantılarını engellemek için de kullanıyor.

İOS VE MACOS'A DA GELECEK

Microsoft ilerleyen dönemlerde iOS ve macOS platformları için de virüs koruma çözümü çıkaracak. Ancak Apple’ın işletim sistemleri kapalı bir yapıda olduğu için Android’deki gibi gerçek zamanlı olarak koruma sağlanamayacak. iOS zaten güvenli bir işletim sistemi olduğu için böylesine çözümlere aslında gerek yok.

iOS’e gelse bile tam koruma sağlayamayacağı için pek bir esprisi olmayacak. Muhtemelen Apple ile yakın olan Microsoft, Sandbox kullanarak uygulama içerisindeki verileri de tarayıp zararlı yazılımları tespit etmeye çalışacak.

Şimdiden Microsoft’un ücretsiz antivirüs uygulamasını buradan kayıt yaptırarak indirebilirsiniz. 2020 sonuna doğru tüm platformlar için resmi olarak çıkışını gerçekleştirecek olan uygulama bakalım diğer antivirüs yazılımlarına göre farklı özellikler sunacak mı?

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