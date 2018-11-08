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Android için yeni güncelleme çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.11.2018 09:15 | Son Güncelleme

Google bugün Android için yeni güncelleme yayınladı. Pixel modellerine gelen bu güncelleme ile Kasım ayı Android güvenlik yamaları sisteme ekleniyor ve sorunlar çözülüyor. İşte güncellemenin detayları!

Android için yeni güncelleme çıktı!

Google, Android için yeni güncelleme yayınlayarak mobil işletim sistemini her zaman güncel tutmak için son dönemde büyük çaba sarf ediyor. Bugün de Google; Pixel, Pixel 2 ve Pixel 3 modelleri için Kasım ayı Android güvenlik güncellemesini yayınladı. Android 9.0 Pie sürümüne sahip tüm Pixel modellerine gelen bu güncelleme ile sistemdeki güvenlik açıkları kapatılıyor.

Essential Phone‘a da gelecek olan bu güncelleme ile sistemdeki hatalar da düzeltiliyor. Ayrıca yapılan bir yenilik de göze çarpıyor. Bu yenilik ise ana ekranda yer alan Google Asistan’ın simgesinin değişmesi oluyor.

Yaklaşık olarak 91 MB büyüklüğündeki OTA üzerinden sunulan Kasım ayı Android güvenlik güncellemesini; Ayarlar > Sistem > Gelişmiş > Sistem Güncellemesi bölümünden yükleyebilirsiniz. Bu güncellemenin çok yakında Nexus 6P ve Nexus 5X modellerine de geleceğini belirtelim.

Samsung, Huawei, LG, Sony ve HTC gibi 3.pari Android telefon üreticileri ise bu güncellemeyi ilerleyen aylarda sunacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Google android güncelleme

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