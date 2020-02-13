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Android'in babası Andy Rubin telefon üretmekten vazgeçti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.02.2020 12:17 | Son Güncelleme

Android'in babası olarak tanınan Andy Rubin'in şirketi Essential, telefon üretmekten vazgeçiyor. Andy Rubin, üç yıl önce Essential Phone adındaki ilk Android telefonuyla piyasaya çıkan Essential Products'ı kapatacağını duyurdu.

Android'in babası Andy Rubin telefon üretmekten vazgeçti!

Android ve Andy Rubin isimleri teknoloji dünyası için çok büyük şeyler ifade etmekte. Bugün eğer Android bir telefon kullanıyorsanız, bunu Andy Rubin'in yazılım bilgisine borçlu olduğunuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira çoğunuzun ilk defa duyduğu bu isim, Android'i geliştiren isim. Andy Rubin yıllar önce Android'i Google'a satarak yoluna devam etti. Android de Google bünyesine geçtikten sonra inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Rubin ise kendisini gözlerden uzak tutarken, takvimler 2017'yi gösterdiğinde Essential adındaki yeni şirketiyle karşımıza çıktı. Essential Phone adıyla günümüzdeki çerçevesiz ekranlı akıllı telefonların ilk örneğini üreten bu şirketin son zamanlarda Project Gem kod adlı gizemli bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bilinen bir gerçekti. Ancak, herkes bu telefonun duyurusunu beklerken bizzat Essential'ın sahibi Andy Rubin üzücü bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.

ANDY RUBİN ESSENTİAL PRODUCTS'I KAPATIYOR

Andy Rubin Essential şirketini kapatacağını açıkladı. Bir blog yazısında konuşan Andy Rubin'e göre şirketin kapatılma kararı almasının nedeni Project Gem. Rubin, konuşmasında gizemli telefon Project Gem'i müşterilere sunmak için doğru yolu bulamadıklarını söyledi ve '' Bunu göz önünde bulundurarak, operasyonları durdurma ve Essential Products'ı kapatmak gibi zor bir karar aldık'' dedi. Şirketin kapatılma kararı almasının ardından, Essential Phone kullanıcıları da iyice telaşa kapılmış durumda. Fakat, Andy Rubin'e göre telaşa gerek yok. Çünkü Essential kapatılsa dahi Essential Phone'a güncelleme verilmeye devam edilecek.

Essential Phone

PROJECT GEM ESSENTİAL'IN SONUNU GETİRDİ

Essential Products'ın kapatılmasına şirketin Project Gem isimli akıllı telefonu neden olmuş gibi gözüküyor. Akıllı telefonun farklı tasarımı, gerekli olan malzemelerin ve gelişim sürecinin maliyeti nedeniyle Essential'ın kapatılma kararı almış olabileceği düşünülüyor. Essential Phone ile beklenen sükseyi de bir türlü gerçekleştiremeyen şirket, mali açıdan da beklenileni veremeyince kapatılma kararı almış olabilir. (Keşke tutaydık kollarından da Project Gem'i geliştirme diyeydik Andy Rubin...)


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Anahtar Kelimeler:
andy rubin Essential Essential Products Essential Phone android Project Gem

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