Android'in gıpta edilen özelliği iOS 14 ile iPhone'lara gelebilir!

Apple arama kaydetmek için herhangi bir kısayol sunmuyor. Fakat Android tarafında bunun birçok seçeneği var. Bunlardan birisi Google Play Store üzerinden uygulama indirmek üzerine kurulu. Zira, Google'ın Android mağazasında bu iş için üretilmiş yüzlerce uygulama mevcut. Bu uygulamalar da bir hayli yüksek indirme rakamlarına sahip, yani talep de çok. Bu talebi gören Android üreticileri de kendi arayüzleri üzerinden arama kaydetme özelliği sunmaya başladı. Böylece kimsenin ek bir uygulama indirmesine gerek kalmadı. iOS tarafında ise işler başta da belirttiğimiz üzere böyle yürümüyor. iOS bu anlamda Android'in gerisinde kalıyor ve App Store uygulama mağazasının dışında, Apple'ın resmi bir arama kaydetme uygulamasına ev sahipliği yapmıyor. Ancak IT Home'un raporuna göre bu durum İOS 14 ile değişebilir, hem de temelli.

İOS 14'E ARAMA KAYDETME ÖZELLİĞİ Mİ GELİYOR?

IT Home, iOS 14 için yeni bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre iOS 14 ile arama kaydetme özelliği iPhone'lara eklenecek. Hatta bunun için yayınlanmış bir ekran görüntüsü bile mevcut. Söz konusu ekran görüntüsünün iOS 14 erken geliştirici sürümü yüklü bir iPhone'dan alındığı ve telefonun arama kaydetmeye izin verdiği söyleniyor. Ekran görüntüsüne bakıldığında yeni arama kaydetme özelliğinin Telefon ve FaceTime aramaları kısmında yer aldığı açıkça görünüyor. Ekran görüntüsüne göre Apple arama kaydetme özelliğini şu sözlerle açıklıyor; ''Bu cihazdaki tüm gelen ve giden çağrıların kaydedilmesini sağlar.''