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Android işletim sistemli aynasız geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bir dönem piyasaya sürülen Android işletim sistemli fotoğraf makinesi konsepti şimdi de aynasız fotoğraf makineleriyle geri dönüyor.

Android işletim sistemli aynasız geliyor!

Objektif, ışık ve tripod gibi fotoğraf ekipmanları üreticisi Çinli Yongnuo'nun, üzerinde Android işletim sistemi bulunan aynasız bir fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığını iddia edildi. Genelde fiyat performans oranı yüksek cihazlar üretmesiyle bilinen markanın bu yeni fotoğraf makinesinin de uygun fiyatlı olması bekleniyor.
Android işletim sistemli aynasız geliyor!

Açıklanan bilgilere göre aynasız fotoğraf makinesinde Android 7.1 işletim sistemi bulunacak. Canon EF objektiflerle uyumlu olması beklenen bu yeni model, 3 GB RAM, 32 GB depolama, 5 inç boyutunda Full HD çözünürlüklü INCEL dokunmatik ekran, GPS desteği gibi özellikler bulunacak.

4K 30 fps video kayıt yapabilecek olan yeni kameranın 3.5 mm çıkışa sahip olacağı ve üzerinde ikili LED flaşın da yer alacağı belirtiliyor. Kablosuz ağlara bağlanabilen aynasız fotoğraf makinesinin aynı zamanda 4G desteği ile geleceği de iddialar arasında yer alıyor. Fotoğraf makinesinin çözünürlüğü ile ilgili bilgi verilmezken ön yüzünde 8 Megapiksellik ikinci bir kameranın da bulunacağı bilgisi sızdırıldı.

Yongnuo tarafından geliştirilen bu yeni ürünle ilgili bir fotoğraf da sızdırıldı. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan fotoğraf makinesinin önüne takılmış bir Canon objektif de net olarak görülüyor. Ancak tasarımsal olarak güzel görünse de uzun süreli kullanımda bu gövdenin pratik olmayacağını da düşünüyoruz.

Aynasızda ilk kez Android kullanılıyor

Geçtiğimiz yıllarda Samsung ve Nikon gibi üreticiler fotoğraf makinelerinde Android işletim sistemini kullandı. Fazla yaygınlaşmayan bu özellik cihazı aynı zamanda bir tablet gibi kullanma imkanı sunuyor. Ancak aynasız kategorisindeki bir fotoğraf makinesinde Android işletim sistemi bugüne kadar kullanılmamıştı.

Kaynak: Teknolojioku

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