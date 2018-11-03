Objektif, ışık ve tripod gibi fotoğraf ekipmanları üreticisi Çinli Yongnuo'nun, üzerinde Android işletim sistemi bulunan aynasız bir fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığını iddia edildi. Genelde fiyat performans oranı yüksek cihazlar üretmesiyle bilinen markanın bu yeni fotoğraf makinesinin de uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Android işletim sistemli aynasız geliyor!

Açıklanan bilgilere göre aynasız fotoğraf makinesinde Android 7.1 işletim sistemi bulunacak. Canon EF objektiflerle uyumlu olması beklenen bu yeni model, 3 GB RAM, 32 GB depolama, 5 inç boyutunda Full HD çözünürlüklü INCEL dokunmatik ekran, GPS desteği gibi özellikler bulunacak.

4K 30 fps video kayıt yapabilecek olan yeni kameranın 3.5 mm çıkışa sahip olacağı ve üzerinde ikili LED flaşın da yer alacağı belirtiliyor. Kablosuz ağlara bağlanabilen aynasız fotoğraf makinesinin aynı zamanda 4G desteği ile geleceği de iddialar arasında yer alıyor. Fotoğraf makinesinin çözünürlüğü ile ilgili bilgi verilmezken ön yüzünde 8 Megapiksellik ikinci bir kameranın da bulunacağı bilgisi sızdırıldı.