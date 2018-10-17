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Android köklü değişikliklere gidiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Google, Android işletim sistemi nedeniyle Avrupa Birliği'nden daha fazla para cezası almamak için sistem üzerinde değişikliklere gidiyor.

Android köklü değişikliklere gidiyor!

Google , Android işletim sistemi nedeniyle Avrupa Birliği'nden (AB) daha fazla para cezası almamak için uygulamalarını kullanacak mobil cihaz üreticilerinden lisans ücreti talep edecek.

Google 'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, yaptığı yazılı açıklamada, Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle AB'nin kestiği 4,3 milyar avro para cezasının tekrarlamaması için AB Komisyonuna çözüm önerilerinin sunulduğunu kaydetti.

Google 'ın Android işletim sistemi kullanan akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihaz üreticileriyle yaptığı anlaşmaları güncellediğini belirten Lockheimer, Samsung, Huawei gibi üreticilerin Android'le uyumlu olmayan cihaz üretmelerine imkan tanındığını bildirdi.
Android değişikliğe gidiyor!

Lockheimer, Android işletim sistemi kullanacak mobil cihaz üreticilerinin Google'ın arama motoru, harita ve e-posta gibi çeşitli uygulamaları için lisans ücreti ödeyeceklerini ifade ederek, söz konusu değişikliklerin 29 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini, bunun Avrupa Ekonomik Alanı'ndaki bütün yeni akıllı telefon ve tabletleri kapsayacağını aktardı.

AB, 2016'da Google 'ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmekle ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google 'ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu.

Kaynak: Teknolojioku

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