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Android kullanıcıları arama özelliğini daha aktif kullanacak

06.09.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun bir süredir Google'dan yenilik bekleyen Android kullanıcıları arama özelliğini çok daha ayrıntılı bir şekilde kullanma imkanına kavuşuyor.

Android kullanıcıları arama özelliğini daha aktif kullanacak

Android 12 ile birlikte gelecek olan yeni özellikler bu defa arama bölümünü ilgilendiriyor. Normal şartlarda sistem genelinde arama özelliği bulunuyor. Ancak bu özellik pek kullanışlı değil.

BU DURUM ARTIK DEĞİŞİYOR

Pixel telefonların Beta 4 güncellemesi ile birlikte aramalar çok daha kolaylaşacak. Android 12 Beta 4 sürümü ile birlikte kullanıcılar hızlı sonuçlar alabilecek. Böylece arama butonu daha işlevsel hale gelecek.

Android kullanıcıları tarafından tercih edilebilecek bu güncelleme sayesinde klavye otomatik olarak açılacak. Böylece açılan klavye üzerinden istediğiniz uygulamaları görebileceksiniz. Klavyenin burada otomatik olarak devreye girmesi ayrı bir kolaylık sağlayacak.

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Tüm bunlara ek olarak bir harfe tıkladığınızda hangi sonucun önce çıkmasını istediğinizi bile belirleme imkanınız var. Mesela T harfini yazdığınızda telefon yerine takvim uygulamasını görebilirsiniz. Arama sorgusunun detaylarına bakıldığında kısayollar, ipuçları, ayarlar ve kişiler gibi bölümlerin birlikte arandığı görülüyor.

Android 12 ile birlikte gelen bu özellik sayesinde arama bölümleri beklenenden çok daha işlevsel bir hal alacak. Normal şartlarda kullanıcıların arama bölümünden herhangi bir uygulamaya ulaşması için bazı işlemler yapması gerekiyordu. Şimdi ise otomatik klavye ile hızlı bir şekilde aradığınızı bulabilirsiniz. Ancak bu özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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