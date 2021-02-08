Android kullanıcıları dikkat! Bu uygulamayı hemen silin

Android dünyasında zaman zaman zararlı yazılımlar gündeme gelebiliyor. Aynı şekilde benzeri uygulamalar iOS tarafında da karşımıza çıkabiliyor. Google ve Apple ise uygulama mağazalarında bu gibi zararlı yazılım içeren uygulamaları tespit edip kaldırıyor. Tıpkı Barcode Scanner adı verilen ve Android dünyasında yer alan uygulama gibi.

BİRDENBİRE REKLAM GÖSTERMEYE BAŞLADI

Barcode Scanner Android uygulaması, aslında barkod veya QR kod okuma görevi üstlenen diğer uygulamalar ile aynı görevi yapıyor. Ancak Malwarebytes'ın aktardıklarına göre, uygulama, geçtiğimiz aralık ayının sonlarında uygulamanın birdenbire açılan reklamlar göstermeye başladı.

Barcode Scanner, Google Play üzerinden 10 milyondan fazla kez indirilmiş bir uygulama. Fakat uygulama artık reklam gösteren bir zararlı uygulama olarak nitelendiriliyor. Bunun uygulamanın yapımcıları tarafından kasıtlı olarak yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.

GOOGLE PLAY STORE'DAN KALDIRILDI

Google, Barcode Scanner uygulamasını, ortaya çıkan bilgilerin ardından Google Play Store'dan kaldırdı. Ancak bir uygulamayı Google Play mağazasından kaldırmak, uygulamanın etkilenen mobil cihazlardan kaldırılacağı anlamına gelmez. Yani 10 milyondan fazla indirilen uygulama, mağazadan silinmesine karşın hala birilerinin telefonunda yüklü olabilir. Bu yüzden telefonunuzda Barcode Scanner adında bir uygulama varsa onu silmeniz şart.

