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Android kullanıcıları iOS kullanmayı düşünüyor mu?

04.09.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de yaşayan 5000 Android kullanıcısı ile birlikte yapılan bir anket ortaya son derece ilginç sonuçlar çıkardı. Buna göre Android kullanan kişilerin yüzde 18 gibi bir bölümü iOS cihazlara geçmek istiyor. Ancak yüzde 82’si bu platformdan memnun.

Android kullanıcıları iOS kullanmayı düşünüyor mu?

Android işletim sistemi küresel çapta birçok akıllı telefon tarafından tercih ediliyor. Onun böylesine çok fazla tercih edilmesinin birçok nedeni var. Mesela iPhone cihazlarını kullanan kişiler akıllı telefonları ile ilgili birden fazla işlem yapmak zorunda kalıyor. Özellikle başka bir cihazdan yükleme yapmak işin zorlu taraflarından.

Özellikle şu sıralar herkes iPhone 13 modelinin çıkışını bekliyor. Bu nedenle iPhone 12 modelinde geriye doğru bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Satış rakamlarının düşmesi nedeniyle akıllara iOS platformunun yeteri kadar istenip istenmediği sorusu geldi.

Hatırlayacağınız üzere Apple yeni bir karar aldı. Şirket kullanıcıların galerisinde yer alan fotoğrafları ve videoları yapay zeka sistemi ile tarayacaklarını söyledi. Böylece çocuk istismarını engelleme gibi bir amaçları olduğunu ifade etti. Bu durum Android kullanıcıları tarafından bile şiddetle tepki gördü.

Her ne kadar bazı güvenlik önlemlerini abartsa bile yine de iOS genel bir koruma sağlıyor diyebiliriz. Ancak Android kullanıcıları bunları pek gerekli görmüyor. Bu nedenle Android kullanan kişiler iOS platformuna biraz daha uzak diyebiliriz. Peki siz iOS işletim sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Anahtar Kelimeler:
iOS
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