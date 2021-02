Android kullanıcılarına müjde! Android 12'nin arayüz rengi için yeni sistem göründü

Android 12'nin geliştirici ön izleme sürümü geçtiğimiz günlerde sunuldu. Böylece geliştiriciler, Android akıllı telefonlara gelecek özellikleri incelemeye başladı. Daha önce yeni bir bildirim paneli, kamera ve mikrofon erişim simgesi gibi özelliklerin Android 12'ye geleceği iddia edilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda Twitter'da KdragOn rumuzuna sahip bir geliştirici, Android 12'nin duvar kağıdı tabanlı tema sistemini ortaya çıkardı: Monet sistemini.

Monet, tabii ki özelliğin kod adı. Twitter'dan paylaşılan bilgilere ve ekran görüntülerine göre Android 12'nin duvar kağıdı tabanlı tema sistemi, arka plandaki duvar kağıdına göre Android arayüzünün genel rengini ayarlıyor. Böylece bildirim panelinin rengi, hızlı ayarlar ve diğer birçok öge arka plandaki duvar kağıdının temel rengine bürünüyor. Geliştirici mor ve turuncu renkli duvar kağıtları kullanarak monet sisteminin nasıl çalıştığını da bizlere gösteriyor.

I've managed to get the new wallpaper-based theming system, Monet, working on Android 12 DP1. Here are some examples of predominantly purple and orange wallpapers: pic.twitter.com/jXHvWq7K81