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Android kullanıcılarına müjde! Android 12'nin arayüz rengi için yeni sistem göründü

22.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Android kullanıcılarına müjde! Android 12'nin arayüz rengi için yeni sistem göründü

Android 12'nin arayüz rengi duvar kağıdı ile bağlantı olacak. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı bilgilere göre, Android 12'de ayarlayacağınız bir duvar kağıdının rengi, kod adı ''monet'' olan duvar kağıdı tabanlı yeni tasarım sistemi sayesinde arayüz rengini de değiştirecek.

Android 12'nin geliştirici ön izleme sürümü geçtiğimiz günlerde sunuldu. Böylece geliştiriciler, Android akıllı telefonlara gelecek özellikleri incelemeye başladı. Daha önce yeni bir bildirim paneli, kamera ve mikrofon erişim simgesi gibi özelliklerin Android 12'ye geleceği iddia edilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda Twitter'da KdragOn rumuzuna sahip bir geliştirici, Android 12'nin duvar kağıdı tabanlı tema sistemini ortaya çıkardı: Monet sistemini.

ANDROİD 12 DUVAR KAĞIDINA GÖRE KENDİNİ YAPILANDIRACAK

Monet, tabii ki özelliğin kod adı. Twitter'dan paylaşılan bilgilere ve ekran görüntülerine göre Android 12'nin duvar kağıdı tabanlı tema sistemi, arka plandaki duvar kağıdına göre Android arayüzünün genel rengini ayarlıyor. Böylece bildirim panelinin rengi, hızlı ayarlar ve diğer birçok öge arka plandaki duvar kağıdının temel rengine bürünüyor. Geliştirici mor ve turuncu renkli duvar kağıtları kullanarak monet sisteminin nasıl çalıştığını da bizlere gösteriyor.

Hesabın paylaştığı bilgilere göre ''Monet'' özelliği Android 12 Developer Preview 1 üzerinde çalışıyor. Android 12'nin ilk betasında bu özelliğin yer alması muhtemel görünüyor.

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