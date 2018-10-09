HABER

Android Pie Note 9 için geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2018 10:10 | Son Güncelleme

Android Pie yüklü Galaxy Note 9 ortaya çıktı. İşte detaylar!

Android Pie Note 9 için geliyor!

İnternet üzerinden gerçekleşen bir sızıntı ile beraber Android Pie yüklü Galaxy Note 9 modeli gün yüzüne çıktı. Bildiğiniz gibi henüz Note 9 kullanıcıları, Pie güncellemesinden yararlanabilmiş değil.

Samsung tarafından ancak 2019'un ortalarında geleceği işaret edilen Pie için anlaşılan şimdiden çalışmalar başlamış. Ek olarak sızdırılan fotoğrafa baktığımız zaman Note 9, Samsung Experience 10 arayüzü ile de oldukça dikkat çekiyor.

Haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulan Android Pie, yavaş yavaş yeni amiral gemisi telefonlara sunmaya devam ediyor. Arayüz tarafında büyük bir değişime uğrayacak olan Note 9, kullanıcılarına özel olarak bir gece modunu da sunacak gibi duruyor.
Android Pie Note 9 için geliyor!

Daha yumuşak ve yuvarlak hatlara sahip olan ayarlar menüsü ve bildirim ekranı, Galaxy Note 9‘a oldukça havalı bir hava katıyor. Samsung Experience 10 arayüzü ile birlikte, arayüz ve bildirim ekranının daha da kişiselleştirilebilir hale gelmesi birçok kullanıcının işine yaracak gibi duruyor.

Yeni güncelleme ve Samsung Experience 10 birlikte kamera arayüzünde de önemli değişiklikler meydana getirilecek. Fakat yeni güncellemenin performansa nasıl bir etki edeceği hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Sürpriz oyun telefonu: Huawei Mate 20XSürpriz oyun telefonu: Huawei Mate 20X
iOS 12.0.1 çıktı! Hemen indir!iOS 12.0.1 çıktı! Hemen indir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Android Pie Note 9 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı politikalar kurullarına yönelik atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sürpriz oyun telefonu: Huawei Mate 20X

Sürpriz oyun telefonu: Huawei Mate 20X

iOS 12.0.1 çıktı! Hemen indir!

iOS 12.0.1 çıktı! Hemen indir!

Intel 9. Nesil Core işlemciler tanıtıldı. İşte özellikleri!

Intel 9. Nesil Core işlemciler tanıtıldı. İşte özellikleri!

Cyberpunk 2077 Türkçe dil desteği ile geliyor!

Cyberpunk 2077 Türkçe dil desteği ile geliyor!

Epson’un en akıllı gözlüğü piyasada

Epson’un en akıllı gözlüğü piyasada

2.4 milyon aracı geri çağırdı!

2.4 milyon aracı geri çağırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.