İnternet üzerinden gerçekleşen bir sızıntı ile beraber Android Pie yüklü Galaxy Note 9 modeli gün yüzüne çıktı. Bildiğiniz gibi henüz Note 9 kullanıcıları, Pie güncellemesinden yararlanabilmiş değil.

Samsung tarafından ancak 2019'un ortalarında geleceği işaret edilen Pie için anlaşılan şimdiden çalışmalar başlamış. Ek olarak sızdırılan fotoğrafa baktığımız zaman Note 9, Samsung Experience 10 arayüzü ile de oldukça dikkat çekiyor.

Haziran ayında kullanıcıların beğenisine sunulan Android Pie, yavaş yavaş yeni amiral gemisi telefonlara sunmaya devam ediyor. Arayüz tarafında büyük bir değişime uğrayacak olan Note 9, kullanıcılarına özel olarak bir gece modunu da sunacak gibi duruyor.

Android Pie Note 9 için geliyor!

Daha yumuşak ve yuvarlak hatlara sahip olan ayarlar menüsü ve bildirim ekranı, Galaxy Note 9‘a oldukça havalı bir hava katıyor. Samsung Experience 10 arayüzü ile birlikte, arayüz ve bildirim ekranının daha da kişiselleştirilebilir hale gelmesi birçok kullanıcının işine yaracak gibi duruyor.

Yeni güncelleme ve Samsung Experience 10 birlikte kamera arayüzünde de önemli değişiklikler meydana getirilecek. Fakat yeni güncellemenin performansa nasıl bir etki edeceği hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil.

Kaynak: Teknolojioku

